Su majestad, el atletismo, debuta en los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay

Asunción, 18 ago (EFE).- El atletismo, considerado el deporte rey, debuta este lunes en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, que se desarrollan hasta el 23 de agosto en Paraguay, y en los que también entrarán en acción el patinaje de velocidad, el vóley playa, el esquí acuático y el esquí acuático sobre tabla.

Las pruebas de decatlón, lanzamiento de jabalina y disco, salto de longitud, velocidad con vallas en 400 metros, las carreras de 100, 400, 5.000 y 10.000 metros y el relevo mixto de 4×400 metros serán protagonistas en la pista del Comité Olímpico Paraguayo (COP), ubicado en la ciudad de Luque (centro).

También está prevista la competencia de los 20 kilómetros marcha femenina, que reunirá a atletas de México, Colombia, Costa Rica, Perú y Guatemala.

El patinaje de velocidad se estrenará con las pruebas contra meta individual y sprint individual, tanto femeninas como masculinas.

Se sumarán igualmente los partidos de vóley playa, que se extenderán hasta el viernes.

Por otra parte, el lago Manene, en la ciudad de Ypacaraí (centro) -ubicada a unos 40 kilómetros de Asunción, la capital del país-, acogerá el esquí acuático y wakeboard (esquí acuático sobre tabla), con pruebas en eslalon y de salto.

Este lunes se entregarán, además, medallas en clavados, hockey y tenis de mesa, al tiempo que se disputarán los partidos de balonmano y vóleibol.

Otras finales están previstas en las competencias de vela, con demostraciones de iQFoil con tabla en la categoría femenina, que marcarán la despedida de este deporte de los Panamericanos.

Brasil es el líder del medallero con 118 metales (55 de oro, 27 de plata y 36 de bronce), escoltado por Colombia, con 62 diplomas (23 de oro, 16 de plata, 23 de bronce) y Estados Unidos está con 70 (20 de oro, 27 de plata y 23 de bronce). EFE

