Suazo se reincorpora a los entrenamientos tras sus compromisos con Chile

3 minutos

Sevilla (España), 11 sep (EFE).- El lateral chileno Gabriel Suazo, uno de los fichajes del Sevilla, se reincorporó en la tarde de este jueves a los entrenamientos del equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda, tras jugar los dos partidos clasificatorios para el Mundial 2026 disputados por Chile en esta ventana FIFA, y en principio está apto para el choque del viernes frente al Elche.

Suazo, tras su llegada como agente libre desde el Toulouse francés, ya debutó el 30 de agosto como sevillista en el triunfo ante el Girona (0-2) y ha sido el último de los cinco internacionales del conjunto del barrio de Nervión en regresar al grupo, al participar en la sesión vespertina programada por Almeyda, la última antes de recibir al Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas).

El carrilero zurdo, de 28 años y capitán de la selección de Chile, ha vuelto a la capital andaluza tras disputar con la Roja los 90 minutos en los dos encuentros de las eliminatorias sudamericanas durante este parón liguero, con una derrota a domicilio contra Brasil (3-0), el pasado viernes, y un empate en casa ante Uruguay (0-0) en la madrugada del miércoles.

El internacional chileno, a su regreso a Sevilla, se reencontró con su compatriota Alexis Sánchez, uno de los últimos fichajes del equipo y un mito del fútbol de su país, con quien se fundió en un sentido abrazo en el vestuario sevillista, según las imágenes ofrecidas por el club.

Sobre su posible concurso ante el Elche, Matías Almeyda, quien ha recuperado a todos los internacionales para la última sesión de la semana, indicó por la mañana en rueda de prensa que había retrasado el entrenamiento «para que pudiera llegar Suazo» y explicó que le iba a «preguntar cómo está», tras su periplo con Chile, antes de decidir si lo alinea o no.

Con anterioridad al lateral santiaguino, se reincorporaron al grupo tras los partidos con sus selecciones dos porteros: el noruego Orjan Nyland y el griego Odysseas Vlachodimos; el medio serbio Nemanja Gudelj; y el extremo suizo Rubén Vargas.

Para la visita del Elche al estadio sevillista, el ‘Pelado’ Almeida también contará por primera vez con los últimos refuerzos llegados al Sevilla antes del cierre del mercado: el polivante defensa César Azpilicueta (Atlético de Madrid), el veterano delantero Alexis Sánchez (Udinese), el central luso Fábio Cardoso (Oporto) y el medio francés Batista Mendy (cedido por el Trabzonspor turco).

Sigue ejercitándose con normalidad el central francés Tanguy Nianzou, lesionado en pretemporada y que aún no ha debutado este curso en partido oficial, además del defensa Ramón Martínez y del mediocampista suizo Djibril Soz, ambos tras superar sendas dolencias.

Por el contrario, permanecen al margen del grupo por distintas lesiones los atacantes nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams, y el medio Joan Jordán. EFE

