Subastas de Rothko, Pollock y Brancusi pondrán a prueba el renovado «optimismo» del arte

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Nora Quintanilla

Nueva York, 13 may (EFE).- Una tríada de obras de Rothko, Pollock y Brancusi que aspiran a recaudar en conjunto 300 millones de dólares pondrán a prueba el renovado «optimismo» del mercado del arte durante la temporada de subastas de primavera de Nueva York, que comienza este jueves.

El pistoletazo de salida lo dará en Sotheby’s un cuadro abstracto de Mark Rothko, ‘Brown and blacks in reds’, valorado entre 70 y 100 millones, con lo que puede marcar un hito para el artista, y que perteneció al conocido galerista Robert Mnuchin.

Pero hay más platos estrella: la casa rival Christie’s subastará el 18 de mayo otro cuadro abstracto, el ‘Number 7’ de Jason Pollock, y el busto dorado ‘Danaïde’, de Constatin Brancusi, valorados en hasta 100 millones cada uno, de la colección del magnate editorial Si Newhouse.

Las expectativas son altas: se espera que las 11 obras del financiero y marchante Mnuchin, se vendan por unos 130 millones este jueves, mientras que las 16 de Newhouse, fundador de Condé Nast, acumulen unos 450 millones.

Las instituciones habitualmente se apoyan en el patrimonio artístico de coleccionistas fallecidos recientemente, y en esta temporada se venderán obras atesoradas por figuras como Marian Goodman, Agnes Grund, Marilyn Arison o la pareja formada por Enrico y Adele Donati.

Este jueves, Sotheby’s intentará vender por unos 45 millones ‘Museum Security (Broadway Meltdown)’ de Jean-Michel Basquiat, que luce característicos emblemas del artista, como la calavera y la corona, y cuestiona los límites entre el valor comercial y la seguridad de las instituciones.

Una semana cargada

La mayoría de las subastas se concentran la semana próximas, clasificadas sobre todo entre arte moderno y contemporáneo, y plagadas de nombres infalibles.

El 18 de mayo, Christie’s subastará otro Rothko, en tonos verde oscuro con una franja roja, valorado en unos 80 millones, así como un cuadro abstracto de Cy Twombly y otro del maestro del pop-art Roy Liechtenstein, ambos en hasta 60 millones.

El 19 de mayo, Sotheby’s ofrece por unos 40 millones ‘Arlequin (Busto)’ de Pablo Picasso, un cuadro de sus inicios cubistas con formas geométricas de colores grises, ámbares y verdes, y un Van Gogh paisajístico, estimado entre 25 y 35 millones.

Un día después, Christie’s ofrece un cuadro clave en la carrera de Gerhard Richter, ‘Kerze’, que retrata una vela, estimado entre 35 y 50 millones de dólares, y una colorida escultura geométrica de Donald Judd sin título en cobre y plexiglás, por hasta 15 millones.

Los medios especializados estiman que Sotheby’s, Christie’s y otras casas más pequeñas en Nueva York como Phillip’s o Bonham’s pueden recaudar unos 2.500 millones de dólares, pero incluso fuera de este circuito se venden objetos de deseo al mejor postor.

La sede de la joyería Tiffany’s en la Quinta Avenida, que incluye una galería, acogerá el 20 de mayo de manera inusual una subasta de una obra también excepcional, un óleo del misterioso artista británico Banksy con su icónica ‘Niña con globo’, que aspira a recaudar 13 millones.

Detrás de esa venta está Fair Warning, dirigida por Loïc Gouzer, un experto en arte conocido por organizar la subasta más cara de la historia, la del ‘Salvator Mundi’ de Leonardo da Vinci, que recaudó 450 millones de dólares, en Christie’s en 2017.

¿Habrá más apetito por el lujo?

Según un extenso informe de UBS y Art Basel, en 2025 en mercado del arte volvió al crecimiento tras un ciclo bajista y ha empezado 2026 de manera «optimista», tras unas ferias «sólidas» en otoño e invierno, unos resultados récord en subastas y un interés más amplio en el coleccionismo.

Los expertos señalan que la coyuntura es clave para esta tendencia, incluyendo la geopolítica, las políticas arancelarias o los crecientes costes de las operaciones, y además sigue en marcha la transferencia de riqueza generacional que se dará en los próximos años.

Las ventas conjuntas de las subastas en 2025 ascendieron un 6 %, hasta 24.800 millones, tras dos años a la baja, y se concentraron en Estados Unidos, China y Reino Unido, con especial dominio de este primer país, y en especial de Nueva York, que reunió las 10 obras más caras, indica el informe.

Otro informe, de Bank of America, enfocado únicamente en el mercado de arte de EE.UU., anticipó un mercado «robusto» por las expectativas de recortes de tipos de interés, estímulos fiscales y liquidez en el mercado, que pueden «aumentar el apetito por el gasto en lujo». EFE

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