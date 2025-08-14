Sube a 16 el número de muertos en los recientes incendios forestales de Turquía

2 minutos

Estambul, 14 ago (EFE).- En Turquía ha subido este jueves a 16 el número de guardas forestales fallecidos en la lucha contra los incendios desde mediados de julio, al morir en un hospital un bombero que resultó herido la víspera en un accidente, según ha informado la agencia turca Anadolu.

El siniestro tuvo lugar en la provincia de Osmaniye, en el sur de Turquía, ayer, miércoles, cuando un bombero murió en el acto y otros cinco resultaron heridos al volcar un camión cisterna que se dirigía a un incendio.

Se eleva así a 16 el número de muertos en la lucha contra las llamas desde el 23 de julio, cuando 10 bomberos profesionales y voluntarios quedaron atrapados por las llamas en la provincia de Eskisehir, y hasta 19 el saldo en lo que va de este año, pues el 2 de julio fallecieron dos bomberos y un hombre de 81 años a raíz d eun incendio en Esmirna.

El incendio de Osmaniye de ayer está bajo control, pero se ha declarado un nuevo foco a apenas una decena de kilómetros más al norte, en la misma provincia, donde ahora 200 bomberos, apoyados por 20 camiones cisterna y 4 helicópteros luchan contra las llamas.

Mucho más severo es el incendio de Silifke, declarado ayer en la provincia mediterránea de Mersin, donde más de 300 bomberos con un centenar de vehículos, diez helicópteros y un avión cisterna trabajan sin descanso para contener el frente.

Este fuego ha destrozado al menos diez hectáreas de frutales, como pistachos y almendros, con 50.000 árboles, lamentó un campesino afectado en declaraciones a Anadolu.

No hay datos oficiales sobre la superficie quemada este verano en Turquía, aunque la oposición aventuró ya a finales de julio una estimación de 80.000 hectáreas, muy superior a las 15.000 hectáreas afectadas en 2023 y los 27.000 de 2024.

Estas cifras describen una superficie afectada en la que aproximadamente la mitad solo sufre un fuego superficial, que no afecta al arbolado, según subrayaron las autoridades al dar a conocer estos datos el año pasado. EFE

