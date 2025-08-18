The Swiss voice in the world since 1935

Sube a 20 muertos el balance de una explosión en una fábrica de armas rusa

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El balance de la explosión en una fábrica de armas en la región rusa de Riazán subió a 20 muertos y más de 100 heridos, anunciaron las autoridades locales el lunes, al tiempo que se abrió una investigación por violaciones de las normas de seguridad.

En un primer momento se informó de 11 muertos tras la explosión ocurrida el viernes en la fábrica Elastik, a 200 kilómetros al sureste de Moscú, dedicada a la producción de explosivos y municiones, según medios independientes. 

«Veinte personas murieron como consecuencia de este accidente», anunciaron las autoridades locales el lunes en Telegram y añadieron que 134 personas resultaron heridas, 31 de las cuales permanecen hospitalizadas. 

El lunes se declaró día de luto en la región. 

La cadena rusa de Telegram 112, conocida por sus estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad, afirmó que la explosión se produjo por la detonación accidental de un proyectil.

La fábrica ya había recibido varias advertencias de las autoridades por incumplimiento de las normas de seguridad, añadió la misma fuente. 

Imágenes publicadas por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia muestran en ruinas una de las paredes de la fábrica. Según las autoridades, las operaciones de rescate continuaban el lunes, tres días después del accidente. 

El Comité de investigación abrió una investigación penal por violación de las normas de seguridad industrial y precisó que la explosión no fue causada por un ataque ucraniano.

Desde el inicio la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, Kiev responde con ataques a la infraestructura industrial rusa.

Las explosiones o incendios accidentales son comunes en Rusia debido al deterioro de las infraestructuras, a menudo de la era soviética, o al incumplimiento de las normas de seguridad.

En 2021, una explosión accidental causó la muerte de 17 personas en esta misma fábrica. Los funcionarios fueron condenados a prisión.

bur/bow/msr/hgs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR