Sube a 25 el número de muertos en el ataque ruso a la ciudad de Ternópil

Kiev, 19 nov (EFE).- Al menos 25 personas, entre ellas tres niños, murieron este miércoles en un ataque ruso contra la ciudad de Ternópil del oeste de Ucrania que alcanzó un edificio de viviendas, según informó el Servicio de Emergencias ucraniano en un comunicado.

Otras 73 personas, entre ellas 15 niños, resultaron heridas en el bombardeo.

Rusia lanzó anoche contra Ucrania más de cuatrocientos drones y cerca de cincuenta misiles, dirigidos contra regiones de toda Ucrania.

El oeste de Ucrania estuvo entre los principales objetivos del bombardeo, que provocó de nuevo daños en la infraestructura energética de varias regiones ucranianas.

Los ministros de Exteriores de Países Bajos, Noruega, República Checa, Estonia y Letonia han transmitido a su homólogo ucraniano sus condolencias por esta matanza y han condenado el ataque ruso. EFE

