Sube a 60 el número de muertos por una riada súbita monzónica en la Cachemira india

Srinagar/Nueva Delhi, 15 ago (EFE).- El número de muertos por el reventón nuboso que provocó una riada el jueves en la remota aldea de Chisoti, en el distrito de Kishtwar, en la Cachemira administrada por la India, ascendió este viernes a al menos 60, mientras decenas de personas continúan desaparecidas y el mal tiempo complica las labores de rescate.

«Se han recuperado 60 cadáveres hasta ahora tras la desafortunada tragedia de Kishtwar», afirmó el jefe de Gobierno regional, Omar Abdullah, durante su discurso por el Día de la Independencia, advirtiendo de que la cifra podría aumentar.

Las autoridades han rescatado a más de 160 personas, 38 de ellas en estado crítico, y temen que muchos más sigan atrapados bajo los escombros. El impacto ha sido especialmente grave en la ruta de la peregrinación hindú de Shree Machail Mata Yatra, que permanece suspendida.

Equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y de la policía local intentan llegar a aldeas cercanas como Machail y Hamori, incomunicadas desde el jueves. «Hay dos aldeas más allá de la zona afectada por los aguaceros donde cientos de personas están varadas», señaló a EFE el responsable del distrito de Kishtwar.

El despliegue de helicópteros ha sido imposible por las malas condiciones meteorológicas, lo que obliga a los rescatistas a avanzar por carreteras de difícil acceso.

Para facilitar la localización de víctimas, las autoridades han difundido fotos de los fallecidos en grupos de WhatsApp, identificando hasta ahora 21 cuerpos.

Entre quienes aún buscan a sus familias se encuentra Ruhan Shan, un joven de 28 años que relató a EFE una noche de miedo y desesperación. «Tenía hambre y sed, mientras intentaba encontrar a mis padres. Aún tengo esperanzas de que sobrevivan porque alguien los vio después del desastre».

Los supervivientes describieron escenas de horror y angustia. «No podíamos creer lo que veíamos: una montaña entera se derrumbó», dijo Atul Yaas. «Había caos por todas partes. Pude ver una enorme masa de lodo y agua destruyéndolo todo a su paso», agregó Yash Chandra, un maestro de una escuela local que logró escapar poco antes de la riada.

El desastre se produce en un contexto de intensificación de las lluvias monzónicas que desde hace semanas han causado estragos en varias regiones del norte de la India.

En estados himalayos vecinos, como Himachal Pradesh y Uttarakhand, se han registrado otros episodios extremos: una riada repentina dejó a varios civiles atrapados en Kinnaur y un glaciar se rompió en la cordillera de Srikantha, dejando decenas de desaparecidos y formando un lago artificial que amenaza a comunidades río abajo. EFE

