Sube a 76 la cifra de muertos por las inundaciones y los deslaves en México

El número de muertes confirmadas por una ola de lluvias que generó inundaciones y deslaves catastróficos en México aumentó a 76, mientras que 27 personas permanecen desaparecidas, informó este lunes el gobierno.

El desastre, que se originó hace dos semanas tras varios días de precipitaciones excepcionalmente intensas, mantiene además incomunicadas a 119 localidades del centro y el este del país, al quedar bloqueados o destruidos caminos y carreteras, según un reporte presentado durante la rueda de prensa matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

«La atención a la emergencia (…) aún no termina, seguimos trabajando», dijo la mandataria, quien anunció además la entrega de una primera cuota de ayuda monetaria directa que totalizará 10.000 millones de pesos (544 millones de dólares) para unas 100.000 familias afectadas por el desastre.

El estado de Hidalgo, vecino de la capital mexicana, en el centro del país, concentra el mayor número de municipios incomunicados (65) debido a que muchos de ellos se ubican en regiones montañosas en las que las vías de acceso fueron dañadas por los deslaves.

Veracruz, al este del país y con costa en el Golfo de México, fue el estado más golpeado por las inundaciones. Varias de sus localidades son atravesadas por los llamados «ríos de respuesta rápida», que pueden desbordarse en pocas horas ante un aumento del caudal.

Más de 12.700 militares del Ejército y la Marina están desplegados en los estados afectados por el desastre, con numerosos puentes aéreos y tres marítimos en operación para trasladar ayuda a las poblaciones aisladas.

