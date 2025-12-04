Sube a casi 89 toneladas la droga incautada en Paraguay que tenía a Brasil como destino

Asunción, 4 dic (EFE).- El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, informó este jueves que se elevaron a casi 89 las toneladas de marihuana que tenían Brasil como destino y que las autoridades incautaron en un reciente operativo.

«Con orgullo podemos decir que 88.991 kilos de marihuana fueron incautados en este operativo», dijo Rachid en un video que difundió la Senad, y en el que explica que el número subió después de un pesaje completo de la droga.

El miércoles, la Senad había cifrado la incautación, de manera provisional, en 70 toneladas.

«Fue un trabajo muy bueno y muy lindo, hay mucha evidencia incautada», agregó hoy al respecto el jefe antidrogas paraguayo.

En un comunicado de prensa, la Senad reiteró que esta droga era trasladada hacia Brasil, donde tendría un valor de venta superior a los 13 millones de dólares.

La incautación se produjo cuando los agentes de seguridad interceptaron una caravana de vehículos en una vía cercana a la ciudad de Saltos del Guairá (este), próxima a Brasil, donde se produjo «un intercambio de disparos» luego de que los sospechosos intentaran huir.

El enfrentamiento dejó un hombre fallecido presuntamente «perteneciente al grupo criminal», señaló entonces la Senad.

La entidad antidrogas aseguró que, tras el choque a tiros, fueron detenidas cinco personas, de las cuales una resultó herida y está recibiendo atención médica.

Resaltó que no hubo heridos entre los agentes de la Senad ni entre los militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que tomaron parte de la operación.

La caravana estaba compuesta por 14 camionetas, tres camiones y dos automóviles que estaban cargados con paquetes de marihuana. EFE

