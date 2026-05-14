Sube a cinco la cifra de muertos y a 44 la de heridos en el ataque ruso masivo contra Kiev

4 minutos

Berlín, 14 may (EFE).- El número de víctimas mortales en el ataque ruso masivo contra Kiev ha aumentado a al menos cinco y el de los heridos a unos 44, según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el alcalde de la capital, Vitali Klitschkó.

«Hasta este momento, ya se ha informado de la muerte de cinco personas en Kiev como resultado del ataque ruso de anoche», escribió Zelenski en sus redes sociales.

Además, más de 40 personas han resultado heridas en la capital, y otras siete en la región de Kiev, indicó.

Este nuevo ataque ruso combinado, que se produjo después de que durante el pasado día Rusia ya lanzara casi 800 drones contra Ucrania, se produjo con unos 56 misiles y 675 drones, según la Fuerza Aérea.

Las defensas antiaéreas lograron derribar 41 misiles, incluidos 12 misiles balísticos, y 652 drones de distintos tipos, pero se registraron impactos de 15 misiles y 23 vehículos aéreos no tripulados en 24 ubicaciones, así como caídas de fragmentos de drones derribados en 18.

En Járkov (este), hay 28 heridos y dos en la región sureña de Odesa, según Zelenski, quien explicó que, en total, 180 lugares han sido dañados en todo el país, incluidos más de 50 edificios residenciales comunes.

En Kiev, una operación de búsqueda y rescate sigue en curso en el distrito Darnitskí, donde continúan los esfuerzos por encontrar personas bajo los escombros, ya que hay más de 10 personas desaparecidas, según el mandatario.

Según el alcalde de la capital, en el barrio de Darnitskí en un edificio residencial prefabricado de nueve pisos hay 18 apartamentos destruidos por el ataque.

Hasta el momento 11 personas fueron rescatadas del edificio.

De acuerdo con Klitschkó, hasta el momento murieron al menos cinco personas en el ataque contra Kiev y al menos 44 residentes resultaron heridos, entre ellos niños.

En la margen izquierda de la capital hay además interrupciones en el suministro de agua, indicó.

Según la Fiscalía de Kiev, como resultado del ataque ruso, la alerta aérea por el bombardeo ruso duró más de ocho horas.

Las consecuencias de los impactos y la caída de fragmentos se han registrado en los distritos de Holosiivskí, Darnitskí, Desnianskí, Dniprovskí, Obolonskí, Pecherskí, Solomianskí y Shevchenkivskí de la capital.

En total han resultado dañados 11 edificios residenciales de gran altura, 27 vehículos, un supermercado, dos concesionarios de automóviles, dos estaciones de servicio, un centro de negocios y un taller de reparación de automóviles.

La Fiscalía de la ciudad ha iniciado una investigación preliminar por la comisión de un nuevo crimen de guerra por parte de militares rusos.

Además de en la capital ucraniano también se llevan a cabo labores de recuperación tras el ataque ruso en la región de Poltava, según Zelenski.

En total, más de 750 miembros del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) y cerca de 750 agentes de policía han sido desplegados en todo el país para atenuar las consecuencias del ataque.

Zelenski destacó que pese al masivo ataque combinado de misiles y drones Ucrania logró interceptar el 93 %.

Sin embargo, subrayó que la tasa «debe ser más alta», especialmente en el derribo de misiles balísticos.

El jefe de Estado ucraniano enfatizó que «debe haber una respuesta justa a todos estos ataques» y «la presión sobre Moscú debe ser tal que allí sientan las consecuencias de su terrorismo».

«Es importante que las sanciones globales contra Rusia sigan vigentes. La rendición de cuentas de Rusia por esta guerra, y nuestra presión mediante sanciones, deben funcionar con toda su fuerza. Y también es muy importante que el mundo no permanezca en silencio ante este terror y apoye a Ucrania», subrayó. EFE

cae/alf

(foto)(vídeo)