Suben a 17 los muertos por alud en Indonesia mientras buscan a decenas de desaparecidos

Yakarta, 26 ene (EFE).- Al menos 17 personas han fallecido en la isla indonesia de Java debido a un alud que tuvo lugar el sábado, según cifras de este lunes, mientras los rescatistas buscan a decenas de personas que quedaron atrapadas tras el deslizamiento en días de intensas lluvias.

En una actualización sobre el incidente, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) confirmó que hasta ahora 11 cuerpos han sido identificados y otros seis aún están en proceso de verificación.

El último número de desaparecidos reportado la noche del domingo por la BNBP fue de 81, cuando había nueve muertes confirmadas, pero medios locales aseguran que este ha bajado a 73 debido al hallazgo de ocho cadáveres en la zona de búsqueda de supervivientes.

El deslizamiento de tierra del sábado, registrado alrededor de las 2:30 hora local (19:30 GMT del viernes), sepultó una treintena de casas en la aldea de Pasirlangu, donde se estima un censo de 113 habitantes.

Desde la BNPB han remarcado que las condiciones inestables del terreno representan un desafío para los rescatistas y han obligado a detener temporalmente las operaciones de búsqueda en al menos una ocasión.

Ante el temor de que se produzcan nuevos aludes, un número indeterminado de personas cuyas viviendas se ubican a menos de 100 metros de donde se produjo el corrimiento han sido evacuadas, y este domingo las autoridades informaron que se les proporcionaría alojamiento temporal.

Imágenes compartidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) muestran la extensa lengua de barro y escombros que golpeó edificios y campos de cultivo, así como a decenas de rescatistas y voluntarios tratando de cavar con herramientas y sus propias manos en la densa capa de lodo.

El Departamento de Meteorología del país emitió esta semana varias alertas sobre la isla de Java por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a las condiciones climáticas extremas en la región.

Indonesia, principal economía del Sudeste Asiático, compuesta por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo. EFE

