Suben a 2.869 los muertos desde el inicio del conflicto en el Líbano pese al alto el fuego

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Beirut, 11 may (EFE).- El número de muertos en casi dos meses y medio de ataques israelíes contra el Líbano se eleva ya a 2.869 y el de heridos a 8.730, mientras el sur del país continúa registrando bombardeos y disparos de artillería pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

«El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 11 de mayo es el siguiente: 2.869 muertos y 8.730 heridos», informó este lunes en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Las violaciones del cese de hostilidades continúan este lunes en el sur del Líbano, donde la Agencia Nacional de Noticias (ANN) ha contabilizado ataques israelíes contra localidades como Shaqra, Qlaileh o Zebdine, esta última escenario de un bombardeo que causó dos muertos en un vehículo.

Según el medio estatal, las víctimas estaban distribuyendo ayuda alimentaria a los vecinos a bordo de un vehículo perteneciente al Ayuntamiento cuando fueron alcanzados por un avión no tripulado.

Cerca de allí, en la ciudad de Nabatieh, otro dron disparó cerca de un vehículo del Ejército libanés que estaba escoltando junto a una ambulancia a un equipo de técnicos encargados de reparar el tendido eléctrico de la zona, apuntó la ANN, por otro lado.

Las acciones se produjeron pese al cese de hostilidades en vigor entre el Líbano e Israel desde mediados de abril, y pese a que está previsto que Washington acoja esta misma semana una nueva ronda de diálogo para extender la duración de la tregua, además de abordar soluciones a largo plazo. EFE

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