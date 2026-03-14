Suben a 28 los civiles muertos en ataques de rebeldes a varias aldeas en el este de la RDC

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Kinsasa, 14 mar (EFE).- El número de muertos en ataques contra varias aldeas perpetrados esta semana en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Ituri, por el grupo rebelde Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco), subió de 19 a 28, confirmó este sábado a EFE un líder de la sociedad civil.

Al menos tres aldeas en la zona de Djaiba fueron atacadas el miércoles por Codeco, detalló a EFE el coordinador de un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Ituri, Dieudonné Lossa.

«Tenemos un nuevo recuento de 28 civiles muertos tras el hallazgo de nueve cadáveres hoy. Condenamos enérgicamente el asesinato de estos civiles a manos de la milicia Codeco», dijo a EFE por teléfono Lossa.

La recuperación de cuerpos está siendo llevada a cabo por voluntarios de la comunidad con la ayuda de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), detalló el activista.

Aunque no confirmó la cifra de muertos, si que afirmó que los ataques sucedieron también a EFE el coronel Ruffin Mapela, administrador militar del territorio de Djugu, que engloba la zona golpeada.

«Esta zona está bajo control del Ejército y nuestras fuerzas están aquí para restablecer el orden y la seguridad. Estamos trabajando en ello», aseguró a EFE el militar.

Aunque Ituri había experimentado una cierta calma en los últimos meses, desde 2022, varias zonas de la provincia sufren una escalada de ataques, muchos perpetrados por Codeco, que dice representar a la comunidad lendu (de agricultores) y que se formó en 2018 para combatir los abusos del Ejército.

Este último ataque ocurrió pese a que seis milicias que operan en Ituri -incluida Codeco- firmaron el pasado junio un nuevo acuerdo de cese de las hostilidades.

A pesar del pacto, la violencia persiste en la provincia, donde la población vive aterrorizada por estos grupos y otros como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con vínculos difusos con el Estado Islámico que no formó parte de ese acuerdo.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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