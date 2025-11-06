Suben a doce los muertos por el accidente de un avión de UPS en Kentucky

Washington, 6 nov (EFE).- El saldo de muertos en Louisville, Kentucky, aumentó al menos a doce tras el accidente este martes de un avión de carga de UPS, que habría perdido un motor en pleno vuelo antes de estrellarse y explotar, según expertos federales que investigan el siniestro.

De los restos encontrados en el sitio del desastre, tres podrían pertenecer a los tripulantes que se encontraban en la aeronave, mientras que el resto aún no han sido identificados, informó Craig Greenberg, alcalde de esa localidad del centro sureste de Estados Unidos.

Greenberg adelantó que el número de fallecidos podría seguir elevándose a medida que se trabaja en el sitio, donde ya el equipo de rescatistas ha pasado a la fase de recuperación.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ya apuntó, al confirmar las once víctimas, que el número muy probablemente ascendería a doce.

En todo momento se ha dejado abierta la puerta por parte de las autoridades a que siga creciendo la cifra. Especialmente porque, como dijo el gobernador, «hay un puñado de personas más» a las que siguen buscando, que esperan «que no estuvieran en el lugar y que estén en otro sitio”.

Aunque aún no se ha confirmado una causa oficial del accidente, resultados preliminares demuestran que el ala izquierda del avión se habría incendiado y un motor se «desprendió» de la aeronave poco después de despegar del aeropuerto de Louisville, dijo el experto de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), Todd Inman.

El vuelo 2976 de UPS, una de las empresas de transporte de paquetes más importantes del país, se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura y pretendía viajar en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas (8 kilómetros) alrededor y, además, se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista esté bajo control.

Las razones del desastre siguen sujetas a investigación.

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según consta en un informe de la empresa.EFE

