Subsecretario de Estado de EE. UU. acusa a De Moraes de destruir la relación con Brasil

3 minutos

São Paulo, 9 ago (EFE).- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, acusó al juez brasileño Alexandre de Moraes de destruir «la histórica relación de proximidad» entre Brasil y Estados Unidos, en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de X.

«Un único ministro del STF (Supremo Tribunal Federal) usurpó el poder dictatorial al amenazar a los líderes de los otros poderes, o a sus familias, con la detención, el encarcelamiento u otras sanciones. Esa persona destruyó la histórica relación de proximidad entre Brasil y Estados Unidos», escribió el funcionario, sin nombrar explícitamente a De Moraes.

Incluso resaltó que el magistrado intentó «aplicar la ley brasileña extraterritorialmente para silenciar a personas y empresas en suelo estadounidense».

En ese sentido, destacó que se trata de una situación «sin precedentes y anómala», ya que «un solo juez, no elegido» asumió «el control del destino de su nación».

Según Landau, «siempre es posible negociar con los líderes de los poderes ejecutivo o legislativo de un país, pero no con un juez, que debe mantener la apariencia de que todas sus acciones están dictadas por la ley».

«Así, nos encontramos en un callejón sin salida, el usurpador se reviste del Estado de Derecho, mientras que los demás poderes afirman ser impotentes para reaccionar», enfatizó el mensaje.

Aunque el político estadounidense cerró la publicación con una frase esperanzadora: «¡Queremos restaurar nuestra histórica amistad con la gran nación de Brasil!».

El mensaje fue replicado y traducido al portugués por la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Brasil.

En la víspera, la cancillería brasileña convocó al encargado de negocios de la embajada estadounidense a fin de que explique un mensaje divulgado por esta misma cuenta, en el que profiere amenazas al Tribunal Supremo.

El mensaje que tensionó aún más el vínculo entre ambos países decía que los «aliados» del juez Alexandre de Moraes «están avisados» para que no apoyen al magistrado, quien ya ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno de Donald Trump.

De Moraes es el instructor del juicio por golpismo que atraviesa el expresidente Jair Bolsonaro, el cual para EE. UU. es una «caza de brujas», argumento que utilizó para aplicar una serie de sanciones contra Brasil como, por ejemplo, aranceles del 50 % adicional a parte de las importaciones brasileñas.

También, el Gobierno de Trump enmarcó al magistrado dentro de la Ley Magnitsky, que permite sancionar a funcionarios extranjeros por violaciones a los derechos humanos.

Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cuando coincidió durante dos años con el primer mandato de Trump (2017-2021), está acusado de haber planificado, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.

El pasado lunes, el líder de la ultraderecha fue detenido en régimen de prisión domiciliaria por orden del Supremo, debido al incumplimiento de las órdenes cautelares. EFE

adm/enb

(foto)