Sudáfrica pide que Irán garantice el derecho a la protesta pacífica de sus ciudadanos

Nairobi, 15 ene (EFE).- Sudáfrica pidió este jueves a las autoridades de Irán que garanticen el derecho de sus ciudadanos a ejercer su derecho a «protestar de manera pacífica» en las masivas manifestaciones que sacuden al país desde hace semanas y en las que, según varias ONG, podrían haber muerto miles de personas.

«Las noticias sobre los disturbios y las consiguientes pérdidas de vidas humanas son preocupantes y Sudáfrica insta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación», afirmó la Presidencia sudafricana en un comunicado difundido en la red social X.

«Sudáfrica cree firmemente que el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la libertad de asociación son derechos humanos universales que deben respetarse sin excepción», añadió Pretoria, al pedir «diálogo».

Para el país africano, «la paz y la estabilidad sostenibles solo pueden lograrse mediante soluciones que pongan en el centro la voluntad del pueblo iraní».

Las protestas estallaron en Irán hace 19 días, impulsadas por la depreciación de la moneda nacional, y fueron protagonizadas en su comienzo por los comerciantes de la capital, Teherán, pero pronto se expandieron a otros puntos del país y tomaron un tono político en contra de la República Islámica.

La tensión se agravó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara reiteradamente con responder militarmente a las acciones del Gobierno iraní para sofocar las manifestaciones, especialmente en caso de que Teherán ordene ejecuciones.

Ante esta amenaza, la República Islámica advirtió este miércoles de que su país atacará bases estadounidenses en la región si Trump cumple con su amenaza.

Sin embargo, el mismo miércoles, el mandatario estadounidense aseguró haber sido informado de que «las matanzas en Irán están cesando» y de que «no hay planes para ejecuciones», mientras el canciller iraní afirmó que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos.

Irán acusa a mercenarios de EE.UU. e Israel de provocar actos violentos en unas protestas que, según su versión, fueron pacíficas hasta el 8 de enero, aunque entonces ya se habían contabilizado muertos.

Diversas ONG afirman que los muertos en la represión podrían llegar a varios millares, mientras las autoridades iraníes reconocen «muchos muertos». EFE

