Sudáfrica pide reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre ataque de EEUU en Venezuela

Nairobi, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Sudáfrica pidió la celebración de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, al subrayar que estos hechos «socavan la estabilidad del orden internacional y el principio de igualdad entre naciones».

«Sudáfrica considera estas acciones una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, que exige a todos los Estados miembros abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado», dijo en un comunicado el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO, en inglés) sudafricano.

«Además, la Carta no autoriza la intervención militar externa en asuntos que son esencialmente la jurisdicción interna de una nación soberana», añadió.

Según el DIRCO, «la historia ha demostrado repetidamente que las invasiones militares contra estados soberanos solo generan inestabilidad y una crisis cada vez más profunda».

Sudáfrica se unió así a la petición del propio Gobierno venezolano, que solicitó una reunión del Consejo de Seguridad tras los bombardeos.

Según Caracas, estos ataques cayeron sobre infraestructuras civiles y militares y se cobraron la vida de personas en la capital y los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua, si bien no precisó más detalles al respecto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala» en suelo venezolano y que Maduro y Flores fueron «capturados y sacados del país».

El mandatario reveló más tarde que el presidente venezolano y su esposa están detenidos en un buque militar y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales esta madrugada. EFE

