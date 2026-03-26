Sudáfrica y China impulsan sus relaciones con nuevos acuerdos en comercio e industria

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Nairobi, 26 mar (EFE).- Los gobiernos de Sudáfrica y China impulsaron este jueves sus relaciones con nuevos acuerdos en áreas como comercio, industria, agricultura, energía, minería y de cooperación multilateral, informó el vicepresidente sudafricano, Paul Mashatile, tras reunirse con su homólogo chino, Han Zheng.

«Los actos de hoy han dado un nuevo impulso a nuestras relaciones bilaterales y han reafirmado la importancia de esta plataforma como mecanismo supremo que guía la cooperación entre las dos naciones», afirmó Mashatile en un comunicado, tras celebrarse este jueves la novena sesión de la Comisión Binacional Sudáfrica-China en Ciudad del Cabo (suroeste del país africano).

Ambos vicepresidentes abordaron el fortalecimiento de la coordinación en plataformas multilaterales como el grupo de economías emergentes BRICS, al que pertenecen ambos países, que «desempeñan un papel cada vez más importante en un orden mundial más inclusivo, equitativo y multipolar», según Mashatile.

Pretoria también celebró los progresos realizados en la cooperación en sectores relacionados con la energía o la minería, así como en el desarrollo de generación de electricidad a partir de gas y energía nuclear.

Del mismo modo, celebró el compromiso compartido de profundizar su cooperación en el procesamiento, beneficio y aumento de valor de los minerales, que son «fundamentales» para fortalecer la base industrial sudafricana.

En materia medioambiental y de infraestructuras, el vicepresidente sudafricano celebró los avances para cooperar en pequeños puertos, en pesca y en acuicultura, así como en las negociaciones en curso sobre protocolos y acuerdos que reforzarán el acceso al mercado y la colaboración técnica.

Asimismo, destacó los progresos en conservación de la biodiversidad, gestión de ecosistemas e investigación ambiental, que incluyen progresos en acuerdos relacionados con humedales, ecosistemas desérticos y vida silvestre.

Los dos gobiernos también acordaron ampliar proyectos de investigación conjuntos y fortalecer los intercambios de investigadores, especialmente en inteligencia artificial (IA), innovación y tecnologías digitales; y extender programas de becas.

La pasada noche, Han fue recibido por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien reafirmó que el foro de este jueves fortalece las relaciones bilaterales, profundiza la coordinación diplomática y permite impulsar las prioridades de Sudáfrica.

De hecho, esta comisión es el mecanismo bilateral estructurado de más alto nivel para consolidar la cooperación diplomática, económica y sectorial entre Pretoria y Pekín.

La visita de Han a Sudáfrica se produce en el marco de una gira africana que comenzó en Kenia esta semana y que le llevará a Seychelles.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial bilateral de África desde hace al menos quince años.

Algunas voces, sin embargo, han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas ‘trampas de deuda’ ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de China. EFE

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