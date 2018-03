Suiza será el país invitado en la 49ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), que se celebra del 22 al 30 de octubre. Swiss Films, con la colaboración de MiraSuiza, ha elaborado un apretado programa de películas y cortometrajes de la última década con el que se intenta ofrecer una panorámica completa del cine helvético actual. “Se proyectarán quince películas y otros tantos cortos”, comenta para swissinfo Fernando Lara, director del festival. “Nuestra intención es ofrecer una cinematografía poco conocida en nuestro país, pero de indudable valor y creciente prestigio internacional”. Durante siete días podrán contemplarse en la capital castellana películas como ‘Die Reise nach Kafiristan’, de Fosco Dubini, ‘For Ever Mozart’, de Jean-Luc Godard, o ‘Utopia blues’, del realizador Stefan Haupt. Como proyecciones especiales figura también la presentación de ’Das Boot ist voll’ (La barca está llena), la famosa película de Markus Imhoof que produjo en su momento (1981) una fuerte conmoción en la sociedad suiza, y la galardonada obra de Xavier Koller, ‘Reise der Hoffnung’ (Viaje a la esperanza) (1988). Por otra parte, otras 3 cintas suizas competirán en secciones oficiales del festival. ‘Tout un hiver sans feu’, del realizador polaco Greg Zglinski, luchará en el certamen oficial por hacerse con la Espiga de Oro, premio principal de la SEMINCI.. En el apartado de cortometrajes, Georges Schwizgebel presentará su obra “L’homme sans ombre”, que narra la historia de una persona que vende su sombra a cambio de salud. Finalmente, el documental ‘Ni olvido ni perdón’, del director Richard Dindo, competirá en la sección ‘Tiempo de Historia’, un apartado en el que se ofrecen largometrajes que recogen testimonios privilegiados de la historia actual.

Suiza, país invitado en el Festival de Valladolid 21 de octubre de 2004 - 11:16 Durante la última semana de octubre quince películas y otros tantos cortometrajes de producción helvética ofrecerán una muestra representativa de la cinematografía suiza actual. ‘Tout un hiver sans feu’, del realizador Greg Zglinski, competirá en la sección oficial por la Espiga de Oro, máximo galardón del certamen. Suiza será el país invitado en la 49ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), que se celebra del 22 al 30 de octubre. Swiss Films, con la colaboración de MiraSuiza, ha elaborado un apretado programa de películas y cortometrajes de la última década con el que se intenta ofrecer una panorámica completa del cine helvético actual. “Se proyectarán quince películas y otros tantos cortos”, comenta para swissinfo Fernando Lara, director del festival. “Nuestra intención es ofrecer una cinematografía poco conocida en nuestro país, pero de indudable valor y creciente prestigio internacional”. Durante siete días podrán contemplarse en la capital castellana películas como ‘Die Reise nach Kafiristan’, de Fosco Dubini, ‘For Ever Mozart’, de Jean-Luc Godard, o ‘Utopia blues’, del realizador Stefan Haupt. Como proyecciones especiales figura también la presentación de ’Das Boot ist voll’ (La barca está llena), la famosa película de Markus Imhoof que produjo en su momento (1981) una fuerte conmoción en la sociedad suiza, y la galardonada obra de Xavier Koller, ‘Reise der Hoffnung’ (Viaje a la esperanza) (1988). Por otra parte, otras 3 cintas suizas competirán en secciones oficiales del festival. ‘Tout un hiver sans feu’, del realizador polaco Greg Zglinski, luchará en el certamen oficial por hacerse con la Espiga de Oro, premio principal de la SEMINCI.. En el apartado de cortometrajes, Georges Schwizgebel presentará su obra “L’homme sans ombre”, que narra la historia de una persona que vende su sombra a cambio de salud. Finalmente, el documental ‘Ni olvido ni perdón’, del director Richard Dindo, competirá en la sección ‘Tiempo de Historia’, un apartado en el que se ofrecen largometrajes que recogen testimonios privilegiados de la historia actual. La Semana Internacional de Cine En 1956 tuvo lugar la primera edición de la entonces denominada Semana Internacional de Cine Religioso. Desde entonces el festival vallisoletano se ha convertido, junto a los de San Sebastián y Huelva, en una de las tres grandes citas internacionales del cine en España. A comienzos de la década de los 70 la SEMINCI abandonó su orientación religiosa y de valores morales para abrirse a todo tipo de temática, haciendo especial hincapié en la calidad artística sobre lo comercial. Clásicos como Andrezj Wajda, Claude Chabrol, Roberto Rosselini y Juan Antonio Bardem, o directores más actuales como Ken Loach, Abbas Kiarostami, Atom Egoyan o Pedro Almodóvar avalan, con su participación en el festival, la exigencia de calidad artística que caracteriza a este certamen. Secciones La sección oficial contará con 22 largometrajes que conforman una selección del mejor cine actual. ‘Tout un hiver sans feu’, del realizador polaco Zglinski, competirá en este apartado por las Espigas de Oro y Plata y por los galardones a los Mejores Director, Actor y Actriz. Paralelamente se celebra la sección oficial de cortometrajes, en la que se presenta una veintena de obras. La Sección Punto de encuentro posee también carácter competitivo y reúne filmes de ficción de especial relieve por su valía temática o estilística. La programación de la Semana dedica también un espacio a la 6ª generación de cineastas chinos y a la escuela cinematográfica VGIK de Moscú, la más antigua del mundo y en la que enseñaron maestros de la talla de Eisenstein o Tissé. Finalmente, un apartado dedicado a la cinematografía española más reciente y un ciclo consagrado al realizador israelí Amos Gitai conforman una muestra abigarrada del acontecer cinematográfico mundial. swissinfo, José M. Wolff, Madrid Datos clave Festival de Valladolid: 22-30 de octubre País invitado: Suiza Contexto El cine suizo ocupa la sección de País Invitado en la 49ª Semana Internacional de Cine de Valladolid. La muestra contará con 15 largometrajes, otros tantos cortos y dos clásicos recientes: ‘Das Boot ist voll’ y ‘Reise der Hoffnung’. La Semana Internacional de Cine de Valladolid es uno de los más antiguos y consolidados festivales europeos.