Suiza anuncia un acuerdo con EEUU para reducir los aranceles al 15%

El gobierno suizo anunció este viernes que Estados Unidos aceptó reducir los aranceles a sus productos del 39% al 15%.

«Suiza y Estados Unidos hallaron una solución: los aranceles se reducirán al 15%. Gracias al presidente [Donald] Trump por su compromiso constructivo», anunció el Consejo Federal en la red social X, donde indicó que un encuentro con el representante de la Casa Blanca para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, «había sido productivo».

Las empresas suizas se comprometieron a invertir 200.000 millones de dólares en Estados Unidos de aquí a finales de 2028, en el marco del acuerdo alcanzado con Washington.

En virtud de esta «declaración de intención firmada con Estados Unidos tras intensas negociaciones (…), las empresas suizas tienen la intención de realizar 200.000 millones de dólares en inversiones directas en Estados Unidos de aquí a finales de 2028. Estas inversiones también incluyen elementos destinados a reforzar la formación profesional», anunció el Consejo Federal en un comunicado.

Responsables y empresarios suizos habían multiplicado los contactos con las autoridades estadounidenses en los últimos días para intentar influir en la posición de Washington sobre los derechos de aduana del 39% impuestos en agosto a los productos suizos, con la excepción de los medicamentos.

El jueves Greer se reunió en la Casa Blanca con una delegación suiza encabezada por el ministro de Economía, Guy Parmelin, en un encuentro calificado de «muy positivo» por un alto responsable que participó en la reunión.

Tras estas discusiones, Greer declaró a la cadena CNBC que «se alcanzó prácticamente un acuerdo con Suiza».

El lunes por la noche, la agencia financiera Bloomberg afirmó, citando fuentes anónimas, que Suiza estaba cerca de un acuerdo para reducir los derechos de aduana al 15%, es decir, al mismo nivel que los aplicados a la Unión Europea o a Japón.

La semana pasada seis grandes directivos, entre ellos los de la relojera Rolex y el gigante del lujo Richemont, se reunieron con el presidente estadounidense Donald Trump para llamar su atención sobre las repercusiones de los derechos de aduana para la economía suiza.

