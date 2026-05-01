Suman 11 muertos y 31 heridos tras volcadura de autobús turístico en el Pacífico mexicano

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Guadalajara (México), 1 may (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó este viernes la muerte de 11 personas y 31 heridos en el municipio de Amatlán de Cañas, fronterizo con Jalisco, tras la volcadura de un autobús turístico de la línea Transportation que provenía de la localidad de San Pedro Tlaquepaque y se dirigía a un centro recreativo en Nayarit.

Sin especificar el motivo de la volcadura, las autoridades mexicanas precisaron que seis personas fallecieron en el lugar de los hechos y cinco en hospitales.

Además apuntó que, según el reciente conteo de los heridos, hay alrededor de cuatro menores lesionados, el más joven de nombre Dereck Uriel Hérnandez, de 2 años.

“Elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, en coordinación con diversas corporaciones de emergencia y seguridad, realizan las diligencias correspondientes, así como labores de atención, procesamiento de la escena y apoyo a las personas afectadas”, precisó el comunicado compartido por la fiscalía.

Por su parte, el Gobierno de Nayarit detalló en un mensaje en redes sociales que el accidente ocurrió a siete kilómetros de Amatlán de Cañas a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta.

“En coordinación con autoridades del estado de Jalisco, Bomberos de Nayarit, Policía Estatal, la Unidad de Drones (Cóndor), la Fiscalía General del Estado y Protección Civil Municipal mantienen presencia en la zona, realizando labores de atención, auxilio y aseguramiento del área”, ahondó.

El gobierno de Jalisco (oeste de México) informó que, en coordinación con los servicios médicos de emergencias de Nayarit, atendió y trasladó a 21 personas lesionadas de las cuales 20 fueron diagnosticadas con lesiones de urgencias relativas por diversos politraumatismos.

Los paramédicos trasladaron también a un hombre de 38 años que presentaba contusión torácica y estaba en estado grave, a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tala, Jalisco, a unos 80 kilómetros del lugar del accidente.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer en sus redes sociales que la entidad “asumirá los costos funerarios y de traslado de las personas fallecidas así como de la atención médica de quienes resultaron heridos”.

Además, señaló que mantiene comunicación con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, para coordinar los trabajos, así como con las familias afectadas “para garantizar que no les falte nada en esta complicada situación”.

También, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, lamentó el trágico accidente al tiempo que expresó su pésame a familias de las víctimas. EFE

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