Suman 16 muertos tras choque múltiple en el estado mexicano de Yucatán

1 minuto

Ciudad de México, 14 sep (EFE).- Las autoridades mexicanas confirmaron este domingo que aumentó a 16 la cifra de personas fallecidas tras un choque múltiple ayer, sábado, en una carretera del estado mexicano de Yucatán, con dirección al estado de Campeche, en el sureste del país.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, indicó en un mensaje en su cuenta de X que hasta ahora se ha identificado a «cinco de las 16 personas que lamentablemente perdieron la vida» en el trágico accidente.

Según los primeros informes, la mayoría de los fallecidos son originarios de Calikiní, hacia donde se dirigían desde Mérida, capital de Yucatán.

El sábado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó que el accidente se registró en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá.

La dependencia detalló que la colisión involucró un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

De acuerdo con las primeras informaciones un camión cargado de cervezas chocó con el taxi colectivo, que, a su vez, impactó en otro vehículo.

Las autoridades aún no han confirmado la causa del accidente, pero exhortaron a la ciudadanía a extremar las precauciones en las carreteras federales y respetar los límites de velocidad. EFE

mjc/fpa