The Swiss voice in the world since 1935

Suman 16 muertos tras choque múltiple en el estado mexicano de Yucatán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 14 sep (EFE).- Las autoridades mexicanas confirmaron este domingo que aumentó a 16 la cifra de personas fallecidas tras un choque múltiple ayer, sábado, en una carretera del estado mexicano de Yucatán, con dirección al estado de Campeche, en el sureste del país.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, indicó en un mensaje en su cuenta de X que hasta ahora se ha identificado a «cinco de las 16 personas que lamentablemente perdieron la vida» en el trágico accidente.

Según los primeros informes, la mayoría de los fallecidos son originarios de Calikiní, hacia donde se dirigían desde Mérida, capital de Yucatán.

El sábado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó que el accidente se registró en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá.

La dependencia detalló que la colisión involucró un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

De acuerdo con las primeras informaciones un camión cargado de cervezas chocó con el taxi colectivo, que, a su vez, impactó en otro vehículo.

Las autoridades aún no han confirmado la causa del accidente, pero exhortaron a la ciudadanía a extremar las precauciones en las carreteras federales y respetar los límites de velocidad. EFE

mjc/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR