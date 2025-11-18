Suministro de aviones Rafale a Kiev no cambiará la marcha de la guerra, según el Kremlin

Moscú, 18 nov (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que el suministro de aviones de combate franceses Rafale a Ucrania no cambiará la marcha de la guerra, en la que Rusia mantiene que sigue avanzando a lo largo de todo el frente desde la región de Járkov a la de Zaporiyia y el Donbás.

«No importa qué aviones le vendan al régimen de Kiev, esto no podrá cambiar la situación en el frente, no podrá cambiar la dinámica que vemos no sólo nosotros, sino también todos los expertos militares en el mundo», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Kremlin se refería al acuerdo suscrito el lunes entre los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y francés, Emmanuel Macron, para la compra de hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.

«Francia continúa armando al régimen de Kiev. Lo está haciendo ahora y lo hará mañana», aseguró Peskov.

Añadió que, «lamentablemente, de esta forma París no contribuye a lograr la paz. Por el momento París se dedica a instigar los ánimos belicistas».

Al respecto, «sólo podemos expresar nuestro pesar», señaló.

El Kremlin siempre reacciona de la misma forma cada vez que Kiev recibe suministros de armas de Occidente, argumentando que dicha ayudará no impedirá los avances rusos.

El ejército ruso ha logrado en las últimas semanas avances en torno al bastión de Pokrovsk, en Donetsk; la localidad de Kúpiansk, en Járkov, y también ha ganado terreno en Zaporiyia.

Desde el comienzo de la guerra Francia había firmado acuerdos con Ucrania para venderle armamento por valor de 8.600 millones de euros, lo que incluía entre otras cosas diferentes tipos de misiles anticarro, misiles Mistral de defensa antiaérea, cañones Caesar, blindados, la cesión de cazas Mirage 2000 utilizados por el ejército francés, munición o equipamiento individual para soldados.

Ucrania, que ya había recibido en los últimos meses cazas de fabricación estadounidense F-16, acordó en octubre comprar entre 100 y 150 aviones de combate suecos Gripen.EFE

