Sunrise Airways suspende temporalmente los vuelos a Puerto Príncipe por inseguridad

2 minutos

Puerto Príncipe, 24 nov (EFE).- La aerolínea haitiana Sunrise Airways anunció la suspensión temporal de todos sus vuelos desde y hacia la capital de Haití «por razones estrictamente relacionadas con la seguridad».

Un comunicado publicado por la aerolínea en su página señala que la decisión «se tomó para proteger a los pasajeros, tripulaciones y operaciones, dada la actual situación de seguridad».

Asimismo, afirmó que está monitoreando «de cerca» la evolución de los acontecimientos en coordinación con las autoridades competentes y que reanudará sus operaciones «tan pronto como las condiciones lo permitan».

«La seguridad de nuestros pasajeros y empleados sigue siendo la máxima prioridad de la compañía. No se correrá ningún riesgo hasta que se cumplan todas las condiciones para operar con seguridad y confianza”, manifestó la aerolínea en la nota.

El 12 de noviembre del año pasado, el principal aeropuerto de Puerto Príncipe, Toussaint Louverture, fue cerrado tras el impacto de proyectiles contra aviones comerciales, durante un período marcado por ofensivas lanzadas por grupos armados pertenecientes a la coalición conocida como Vivre Ensemble (Vivir Juntos).

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió entonces a todas las aerolíneas de ese país volar a Haití, sumido desde hace años en una crisis multidimensional, agravada por la violencia impuesta por las bandas, que desde principios de 2022 ha causado más de 16.000 muertos.

Posteriormente, autorizó sobrevolar Puerto Príncipe por encima de los 10.000 pies, pero sin aterrizar en la citada terminal.EFE

