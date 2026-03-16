Supera el millón el número de desplazados registrados con las autoridades en el Líbano

1 minuto

Beirut, 16 mar (EFE).- El número de personas que se han registrado con las autoridades libanesas como desplazadas por la ofensiva aérea israelí superó este lunes el millón, en un país con una población total de menos de seis millones.

Según el último informe de situación emitido por la Unidad de Gestión de Riesgo en Desastres, algo más de 1.049.000 personas se han registrado como desplazadas, de las que cerca de 133.000 permanecen en albergues oficiales, muchos de ellos habilitados en centros educativos del país.

En la actualidad, 622 de estos refugios están operativos en diferentes zonas, de acuerdo con los datos de la oficina.

Desde hace dos semanas, Israel mantiene una ofensiva aérea concentrada principalmente en el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, aunque también se han registrado varios ataques en otras zonas, incluidos algunos dentro de los lindes de la propia capital.

Este lunes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció en paralelo el inicio de una operación terrestre en el sur de Líbano, con la que pretende «eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país», entre ataques del grupo chií libanés Hizbulá.

Hace apenas 15 meses, el Líbano e Israel habían alcanzado un alto el fuego para poner fin a otro conflicto que ya desplazó a alrededor de 1,2 millones de personas en el territorio libanés, en lo que las autoridades definieron entonces como la peor crisis de desplazados de su historia. EFE

njd/jlp