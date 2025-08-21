Supremo de Pakistán otorga otra fianza a Imran Khan y acerca una posible liberación

Islamabad, 21 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de Pakistán concedió este jueves la libertad bajo fianza al ex primer ministro encarcelado Imran Khan en ocho casos relacionados con los violentos disturbios de mayo de 2023, una decisión que, según su partido, le deja a un solo paso de poder salir de la cárcel.

«La Corte Suprema ha concedido la libertad bajo fianza a Imran Khan por los casos del 9 de mayo», confirmó en un comunicado Zulfikar Bukhari, portavoz del partido de Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Según el PTI el exmandatario solo necesita ahora obtener la libertad bajo fianza en un último caso de corrupción para ser liberado.

La decisión fue anunciada por un tribunal de tres miembros encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, Yahya Afridi, tras escuchar los alegatos de las partes, indicó el PTI.

Khan, encarcelado desde agosto de 2023, se enfrenta a más de un centenar de causas judiciales, muchas de ellas están relacionadas con los disturbios que se desataron tras su primera detención en mayo de 2023, cuando sus seguidores vandalizaron e incendiaron instalaciones militares.

El último obstáculo legal para su liberación es el conocido como caso «Al Qadir Trust», por el que Khan fue condenado a 14 años de prisión por la recepción de tierras como soborno durante su mandato como primer ministro (2018-2022). Su esposa, Bushra Bibi, también fue condenada a siete años por el mismo caso.

El pasado 5 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario de su encarcelamiento, el PTI convocó protestas en todo el país. El partido denuncia que cientos de sus miembros siguen encarcelados como parte de una ofensiva de las autoridades tras los disturbios de mayo de 2023. EFE

