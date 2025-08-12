Suspenden a un controlador de un aeropuerto de París por comentarios propalestinos

2 minutos

París, 12 ago (EFE).- El ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, anunció este martes que se ha suspendido a un controlador aéreo del mayor aeropuerto de París, el Roissy-Charles de Gaulle, por emitir comentarios propalestinos en comunicaciones con la aerolínea israelí El Al.

«La sanción deberá ser acorde con la gravedad de los hechos», indicó el ministro.

Su cartera se puso a investigar después de que los comentarios, que fueron pronunciados este pasado lunes por la mañana, fueran señalados por la propia El Al.

Aunque el Ministerio no aclaró la naturaleza de esas manifestaciones, de acuerdo a la prensa local, el controlador en cuestión usó la radio para decir «Free Palestine» (Palestina libre) durante un intercambio con el equipo de uno de los vuelos de esa aerolínea israelí.

El ministro había explicado ya esta tarde, también en X, que si las grabaciones de las operaciones demostraban los hechos denunciados, estos «serían censurables», ya que infringen las normas de radiocomunicaciones, que que deben limitarse a la seguridad y la regularidad del tráfico.

«Además, serían consecuencia del incumplimiento del deber de reserva del funcionario y dañarían la imagen del servicio público», añadió.

Unas horas después, Tabarot confirmó que las grabaciones habían demostrado la veracidad de las acusaciones.

Este no es el único incidente en el que se ha visto salpicada El Al en Francia en relación al conflicto entre Israel y Palestina.

La semana pasada, la puerta de entrada y la fachada de su sede en el centro de París fue embadurnada de pintura roja con mensajes propalestinos y de acusación de «genocidio». EFE

ngp/enb