Suspenden parcialmente las operaciones del tren bala en el noreste de Japón tras terremoto

3 minutos

Tokio, 9 dic (EFE).- La empresa ferroviaria East Japan Railway (JR East) suspendió este martes parcialmente las operaciones de algunos de sus servicios de tren bala ‘shinkansen’, los de alta velocidad, en el norte del territorio para realizar inspecciones de equipos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,5 de la noche previa.

Los servicios quedaron suspendidos hasta nuevo aviso en la línea Tohoku entre la ciudad de Morioka, en la prefectura de Iwate, y Shin-Aomori, en la vecina prefectura de Aomori, indicó la compañía en un comunicado, área donde tuvo el epicentro el temblor y donde las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños.

JR East también anunció retrasos en el tramo entre Morioka y Tokio, e instó a los viajeros a seguir las novedades en su portal web ante la posibilidad de que otro servicios se vean alterados.

Las disrupciones se producen a raíz del terremoto de magnitud 7,5 que golpeó las costas del norte japonés frente a Aomori a las 23:15 del lunes (14:15 GMT), y que llegó a alcanzar el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo del sismo.

El servicio de ‘shinkansen’ de la región ya se vio impactado entonces, cuando tres trenes quedaron temporalmente varados en las vías tras las paradas de emergencia habituales en estas circunstancias.

Dos de los tres trenes reanudaron su camino sobre las dos de la madrugada, mientras que otro tuvo que quedar parado en la estación de Shichinohe-Towada, en Aomori, afectando a 94 pasajeros, según detalles publicados por el diario local Yomiuri.

Al menos 30 personas resultaron heridas en relación con el terremoto, según las últimas cifras oficiales divulgadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que pidió extremar las precauciones ante la alerta especial activada por la posibilidad de un terremoto similar o inusualmente mayor en los próximos días.

Se confirmó un incendio en una vivienda y no se hallaron anomalías en las centrales nucleares de las regiones afectada, añadió el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en una comparecencia separada, mientras continúa la evaluación de los daños.

El terremoto llevó a las autoridades meteorológicas a activar una alerta de tsunami para las costas del Pacífico que motivó órdenes de evacuación para más de 20.000 personas, y que quedó finalmente levantada unas siete horas después.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

