Suspenden vuelos sobre Líneas de Nazca, al sur de Perú, por vientos intensos

2 minutos

Lima, 22 ago (EFE).- La operadora de aeropuertos privados de Perú anunció este viernes la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Pisco y en el aeródromo de la ciudad de Nazca, ubicados en la costa sur del país, por los fuertes vientos con arena que afectan dicha zona, al igual que otras regiones del sur peruano.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó, en un comunicado, que debido a los fuertes vientos con presencia de arena en el departamento de Ica se han suspendido temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Pisco y en el aeródromo de Nazca por seguridad.

Desde el aeródromo de Nazca suelen partir los vuelos en avioneta sobre los famosos geoglifos que cubren esa parte del desierto de Ica y atraen cada día a decenas de turistas.

Corpac agregó que su personal monitorea, en tiempo real, las condiciones del clima para restablecer las operaciones «apenas sea seguro hacerlo».

Añadió que en las también sureñas regiones de Tacna y Arequipa se reportan vientos intensos y neblina, pero sin afectar los vuelos.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, en la red social X, que Pisco reportaba este viernes levantamiento de polvo y ráfagas de viento cercanas a los 61 kilómetros por hora.

Horas antes, el Senamhi anunciaba que había incremento de viento en la costa, con ráfagas de viento de 61 kilómetros por hora en Pisco con levantamiento de polvo y arena, en la también sureña Ilo con vientos de 24 kilómetros por hora y en el Callao, vecino a Lima, con ráfagas de 28 kilómetros por hora.

A su vez, en las norteñas ciudades de Talara y Chiclayo, los vientos presentan ráfagas de 33 kilómetros por hora y 31 kilómetros por hora, respectivamente.EFE

