Suspendida durante 15 meses una médica británica por escribir contra «la supremacía judía»

2 minutos

Londres, 27 nov (EFE).- Una médica del Sistema Nacional de Salud británico (NHS, en inglés) ha sido suspendida de sus labores durante 15 meses por publicar en la red social X mensajes de tono antisemita y de apoyo al grupo palestino Hamás.

La doctora Rahmeh Aladwan, cirujana traumatológica británica-palestina de 31 años, publicó mensajes en los que criticaba la «supremacía judía» y donde calificaba a los israelíes como «peores que los nazis» a la vez que mostraba su apoyo a Hamás en los ataques del 7 de octubre a Israel, cuando el país fue «humillado», según recoge la prensa británica.

También sostuvo presuntamente que los atacantes de Hamás eran «combatientes de la resistencia oprimidos, no terroristas», mostró su disposición a unirse «a la resistencia armada palestina ahora mismo», y deslizó que los rehenes israelíes podrían «enamorarse» de los terroristas porque era «la primera vez que veían hombres de verdad».

Estos mensajes, que posteriormente borró de su cuenta en X, provocaron las quejas al Consejo Médico General – el organismo público donde se inscriben los profesionales médicos del Reino Unido- de más de 200 personas y organizaciones judías, que pidieron su expulsión del NHS.

«Esta decisión es la prueba definitiva de que no existe una regulación médica británica independiente. El lobby israelí y judío decide quién puede y quién no puede ejercer la medicina en el Reino Unido», dijo Aladwan en su perfil en reacción a su suspensión profesional.

En ese menaje, afirmó que la medida disciplinaria «no es el final», sino «el comienzo de una batalla mucho mayor».

Sin retractarse de lo que había escrito, volvió a proclamar que es necesario «liberar a Palestina y al Reino Unido de la supremacía judía», y manifestó que es «un honor» sacrificarse por su pueblo. EFE

