Túnez condena «los maliciosos planes de Israel de reocupar» Gaza

Argel, 9 ago (EFE).- El Ejecutivo tunecino condenó enérgicamente en un comunicado «los maliciosos planes de Israel de reocupar» la ciudad de Gaza y «confinar a su población en una pequeña parte de la Franja», lo que «constituye una flagrante violación de todas las leyes y convenciones internacionales».

El Ministerio de Exteriores calificó los planes anunciados por el Gobierno israelí de «un intento desesperado de liquidar la causa (palestina), quebrar su voluntad de defender sus derechos legítimos y obligarlo a abandonar su tierra».

«Este plan representa también un nuevo capítulo en la serie de crímenes cometidos por la entidad sionista y su desprecio por la comunidad internacional y por todos los valores y principios humanitarios, crímenes cuyo horror y barbarie empeoran día a día», indicó.

Túnez reafirmó su apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y al establecimiento de un Estado independiente en todos sus territorios, con Jerusalén como su capital.

A entender del Gobierno tunecino, la situación «coloca al sistema de las Naciones Unidas, en particular al Consejo de Seguridad, ante un momento decisivo que exige decidir sobre el futuro del mundo, del derecho y de la justicia humana».

El Consejo de Seguridad mantendrá este sábado una reunión de emergencia, después de que en la madrugada del viernes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel diera luz verde a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. EFE

