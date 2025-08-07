Tailandia y Camboya se reúnen en la primera negociación fronteriza tras enfrentamientos

Bangkok, 7 ago (EFE).- Los ministros de Defensa de Tailandia y Camboya se reúnen este jueves en Malasia para celebrar la primera ronda de negociación sobre la disputa fronteriza por la que ambos Ejércitos se enfrentaron a finales de julio, un conflicto que se cobró la vida de 44 personas.

El representante de Bangkok, Nattaphon Narkphanit, llegó a Kuala Lumpur alrededor de las 9.00 hora local (1.00 GMT) en un vuelo acompañado por otros mandos militares, recoge el portal de noticias The Reporters.

El ministro tailandés tiene previsto realizar una visita de cortesía al primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, antes de acudir a la cita con su homólogo camboyano, Tea Seiha, quien se encuentra en Malasia desde el miércoles.

Los Ejércitos de Tailandia y Camboya mantuvieron desde el 24 de julio y durante cinco días fuertes enfrentamientos en varios puntos de los casi 820 kilómetros de frontera que comparten, con disparos, lanzamientos de proyectiles y bombardeos.

Las conversaciones dentro del Comité General de Frontera (CGF), un mecanismo de bilateral para acordar enfoques y medidas en aras de mantener la paz y seguridad en las zonas fronterizas, cuenta con la mediación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y la observación de Estados Unidos y China.

Desde el lunes, los equipos técnicos del CGF de ambos países «han logrado avances positivos en puntos clave», indicó este miércoles en Facebook el Ministerio de Defensa camboyano, sin añadir más detalles.

Se espera que esos puntos sean ratificados hoy por ambos ministros de Defensa durante su reunión.

La cita se produce 10 días después de que entrase en vigencia el alto el fuego que sigue siendo frágil, con denuncias diarias emitidas en Bangkok y Nom Pen sobre supuestas ilegalidades cometidas por la contraparte.

«Esperamos que se pueda lograr una resolución definitiva. Como mínimo, detener las actividades armadas y garantizar que no se produzcan más violaciones en las zonas fronterizas en disputa», dijo el martes el primer ministro de Malasia, país que ostenta este año la presidencia rotatoria de la Asean.

Los enfrentamientos dejaron decenas de heridos y provocaron un éxodo temporal que en Tailandia se ha ido reduciendo a menos de 30.000 personas en refugios, mientras que Camboya aún mantiene a unos 125.000 desplazados en albergues temporales, según las cifras oficiales del miércoles.

Bangkok y Nom Pen, cuya frontera fue cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia, arrastran una histórica disputa territorial que se recrudeció en mayo pasado con la muerte de un soldado camboyano en una refriega entre los dos Ejércitos en una zona reclamada por ambas partes. EFE

