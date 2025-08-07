Tailandia y Camboya se reúnen en la primera negociación fronteriza tras enfrentamientos

(Actualiza con datos de la reunión y acto con el primer ministro)

Kuala Lumpur, 7 ago (EFE).- Los ministros de Defensa de Tailandia y Camboya se reúnen este jueves en Malasia para celebrar la primera ronda de negociación sobre la disputa fronteriza por la que ambos Ejércitos se enfrentaron a finales de julio, un conflicto que se cobró la vida de 44 personas.

Los Ejércitos de Tailandia y Camboya alcanzaron el lunes de la semana pasada un alto el fuego tras mantener desde el 24 de julio y durante cinco días fuertes enfrentamientos en varios puntos de los casi 820 kilómetros de frontera que comparten, con disparos, lanzamientos de proyectiles y bombardeos.

Las conversaciones dentro del Comité General de Frontera (CGF), un mecanismo bilateral para acordar enfoques y medidas en aras de mantener la paz y seguridad en las zonas fronterizas, comenzaron el lunes y hoy suben a nivel ministerial con la mediación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la observación de Estados Unidos y China.

Desde el lunes, se «han logrado avances positivos en puntos clave», indicó hoy en Facebook el Ministerio de Defensa camboyano, sin añadir más detalles.

Se espera que esos puntos sean ratificados hoy por ambos ministros de Defensa durante su reunión que tendrá lugar a las 14:00 hora local (6:00 GMT). Está programada una rueda de prensa posterior a las 17:00 (9:00 GMT)

Antes de la reunión bilateral, el ministro tailandés, Nattaphon Narkphanit, y su homólogo camboyano, Tea Seiha, realizaron una visita de cortesía al primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, que medió entre ambos gobiernos para alcanzar el alto el fuego, publica el portal de noticias tailandés The Reporters.

La cita se produce 10 días después de que entrase en vigencia el alto el fuego que sigue siendo frágil, con denuncias diarias emitidas en Bangkok y Nom Pen sobre supuestas ilegalidades cometidas por la contraparte.

Los enfrentamientos dejaron decenas de heridos y provocaron un éxodo temporal que en Tailandia se ha ido reduciendo a menos de 30.000 personas en refugios, mientras que Camboya aún mantiene a unos 125.000 desplazados en albergues temporales, según las cifras oficiales del miércoles.

Bangkok y Nom Pen, cuya frontera fue cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia, arrastran una histórica disputa territorial que se recrudeció el pasado mes de mayo con la muerte de un soldado camboyano en una refriega entre los dos Ejércitos en una zona reclamada por ambas partes. EFE

