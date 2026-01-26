Taipéi procesa a dos taiwaneses por una supuesta red de espionaje vinculada a Pekín

Taipéi, 26 ene (EFE).- Las autoridades de Taiwán procesaron este lunes a dos ciudadanos por su presunta implicación en una red de espionaje vinculada al Partido Comunista chino (PCCh), acusándolos de reclutar contactos políticos y militares para obtener información sensible.

La Fiscalía Superior de Taiwán imputó a un empresario identificado como Cheng Ming-chia y a un exfuncionario del Ejecutivo isleño, Hu Peng-nien, por presunta violación de la Ley de Seguridad Nacional, al considerar que ambos habrían desarrollado una organización al servicio de Pekín, informó hoy la agencia de noticias CNA.

De acuerdo con la investigación, Cheng, que se trasladó a Cantón en 2008 para iniciar actividades empresariales, habría ocupado desde 2016 cargos en organizaciones juveniles vinculadas al PCCh y en entidades asociadas al llamado ‘frente unido’.

Este último es una red de organizaciones vinculadas al PCCh destinada a influir y tejer apoyos políticos dentro y fuera de China, y Cheng habría sido además designado miembro de un órgano consultivo político local.

En 2021, Cheng habría puesto en contacto a Hu con un funcionario chino encargado de asuntos taiwaneses, tras lo cual el exalto cargo isleño habría recibido el encargo de captar a figuras políticas y a militares en activo y retirados a cambio de incentivos económicos, con el objetivo de obtener información considerada sensible por las autoridades taiwanesas.

La Fiscalía señaló que estas actividades representaban una «grave amenaza» para la seguridad nacional de Taiwán, aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza concreta de la información presuntamente recabada ni sobre el alcance de la red.

Las detenciones se produjeron tras una serie de registros realizados en septiembre de 2025, y ambos acusados permanecen en prisión preventiva desde entonces.

Los fiscales solicitaron una pena mínima de diez años de cárcel para Cheng, alegando que negó los cargos e intentó inducir a error a los investigadores, mientras que pidieron tener en cuenta la confesión y el arrepentimiento de Hu a la hora de fijar una eventual condena.

El caso se suma a otros procesos recientes por presunto espionaje en la isla, incluidos los relacionados con militares y personal civil, en un contexto de creciente tensión entre Taipéi y Pekín y de refuerzo de las medidas taiwanesas contra lo que define como operaciones de «infiltración» de China.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para lograr la «reunificación», una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los habitantes de la isla pueden decidir su futuro político. EFE

