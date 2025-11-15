Taiwán condena «amenaza a la seguridad regional» de China ante tensión entre Pekín y Tokio

2 minutos

Pekín, 15 nov (EFE).- Taiwán acusó este sábado a China de ejercer «amenazas híbridas» contra Japón y de poner en riesgo la estabilidad regional, después de que Pekín haya emitido un aviso a sus ciudadanos para evitar viajar al archipiélago nipón y haya anunciado maniobras con fuego real en el mar Amarillo previstas entre el 17 y el 19 de noviembre.

La portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, afirmó en un comunicado que Taiwán y Japón «comparten valores de libertad y democracia» y mantienen una relación «estrecha y amistosa».

Según Kuo, esos pasos suponen un «impacto» para la seguridad del Indopacífico y requieren una «estrecha cooperación» entre Taiwán, Japón y otros socios regionales para garantizar un entorno «libre, estable y abierto».

Kuo sostuvo que Pekín ha recurrido a «acciones unilaterales», entre ellas alertas contra el turismo y maniobras militares, que representan «amenazas complejas para la región».

La Presidencia taiwanesa instó a China a «asumir su responsabilidad como gran potencia», detener estas prácticas y «volver al camino correcto basado en normas internacionales».

Las críticas se producen tras las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que un ataque a Taiwán podría poner a Japón en una «situación de crisis» y justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa bajo el principio de autodefensa colectiva.

China respondió convocando al embajador nipón en Pekín, calificó las palabras de Takaichi de «extremadamente peligrosas» y advirtió de que Japón «pagará un precio doloroso» si interviene en el estrecho.

Medios oficiales chinos se hicieron eco este sábado de un aviso marítimo publicado este miércoles que prohíbe la navegación en una zona del mar Amarillo por ejercicios con fuego real.

Las autoridades taiwanesas ya habían defendido esta semana que la isla y Japón mantienen una «asociación integral» y «valores universales comunes».

China considera a la isla parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la «reunificación». EFE

aa/vh