Taiwán eleva su previsión de crecimiento para 2026 tras revisar al alza el PIB de 2025

3 minutos

Pekín, 13 feb (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Taiwán se expandirá un 7,71 % en 2026, muy por encima de lo pronosticado anteriormente por el Ejecutivo (3,54 %), después de que el crecimiento de la economía isleña alcanzara en 2025 un 8,68 %, el mayor avance en 15 años, impulsado por el auge de la inteligencia artificial (IA), informaron este viernes fuentes oficiales.

Esta estimación, divulgada por la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés, supone una revisión al alza de 4,17 puntos porcentuales respecto a lo proyectado en noviembre del año pasado.

En un comunicado, el organismo estadístico señaló que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos a mediados de enero, que otorga a Taiwán el tratamiento arancelario más favorable para semiconductores y productos derivados dentro de cuotas, «ha eliminado las incertidumbres arancelarias» para los productos taiwaneses vinculados a la IA exportados al mercado estadounidense.

«La pujante evolución de la IA está impulsando un crecimiento estructural amplio y sostenido en las exportaciones de Taiwán», apuntó la DGBAS, que prevé que las exportaciones reales de bienes y servicios crezcan un 12,68 % en 2026.

La entidad atribuyó la fuerte revisión al alza de las previsiones para 2026 a la disipación de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y al sólido desempeño económico de 2025, impulsado por la demanda vinculada a la inteligencia artificial.

Hogar del principal fabricante de semiconductores del mundo (TSMC) y del mayor ensamblador global de productos electrónicos (Foxconn), Taiwán registró en 2025 un crecimiento de su PIB del 8,68 %, el más elevado en quince años, impulsado por el fuerte auge de las exportaciones de productos tecnológicos y de chips avanzados destinados a la inteligencia artificial.

Ese dinamismo se ha reflejado también en el comercio exterior a comienzos de 2026: las exportaciones taiwanesas batieron en enero su récord mensual, con un incremento interanual cercano al 70 %, gracias a la demanda sostenida de dispositivos de información, comunicación y componentes electrónicos vinculados a la computación de alto rendimiento.

En paralelo, Taipéi y Washington firmaron esta semana el acuerdo comercial anunciado en enero, que fija en el 15 % el arancel estadounidense a los productos taiwaneses y concede un tratamiento preferencial a los semiconductores y bienes relacionados bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense, reduciendo la incertidumbre comercial que pesaba sobre el sector.

En este contexto, la isla, que depende en buena medida del respaldo militar de Estados Unidos para disuadir a China, mantiene su estrecha relación estratégica con Washington, en un momento en que su papel central en las cadenas globales de suministro de tecnologías avanzadas sigue teniendo una marcada dimensión económica y de seguridad. EFE

gbm/ah