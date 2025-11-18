Taiwán endurecerá los controles de exportación de tecnologías de doble uso civil-militar

Taipéi, 18 nov (EFE).- Taiwán endurecerá sus controles de exportación de tecnologías de doble uso civil-militar y de bienes estrictamente militares, anunció el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA), en el marco de los esfuerzos del Gobierno isleño por frenar la proliferación de armamento.

En un comunicado difundido este lunes, la Administración de Comercio Internacional del MOEA decretó la apertura de un período de 60 días para revisar sus listas de control de exportación de tecnologías de doble uso y de productos militares.

Entre los bienes que podrían estar sujetos a restricciones adicionales figuran materiales compuestos y estructuras aeroespaciales, equipos de electrónica avanzada, materiales y equipos para la fabricación de semiconductores de última generación, así como motores y sistemas de propulsión.

El plazo de revisión busca obtener «comentarios o sugerencias» de las partes interesadas, señaló el MOEA, que explicó que la medida pretende adaptarse a las últimas actualizaciones del Acuerdo de Wassenaar, un pacto global multilateral sobre control de exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso.

El Ministerio no especificó cuándo entrarían en vigor las nuevas normativas sobre control de exportaciones.

En septiembre pasado, el Ejecutivo taiwanés ya había añadido a 279 entidades de Pakistán, Irán, México, China y Yemen, entre otros países, a su lista de control de exportaciones de productos de alta tecnología con el fin de evitar la proliferación armamentística y sanciones internacionales.

En Taiwán, los productos estratégicos de alta tecnología abarcan la lista de bienes y tecnologías de uso dual sujetos a control de exportación, la de armamento convencional y la de bienes sensibles con destino a Irán y Corea del Norte, así como la de productos de alta tecnología dirigidos a Rusia y Bielorrusia.

El marco también incluye aquellos artículos que, aun sin figurar en los listados anteriores, puedan ser utilizados por su destino o por el usuario final en la producción o desarrollo de armas nucleares, biológicas o de misiles. EFE

jacb/gbm/rrt