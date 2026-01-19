Taiwán expresa sus condolencias a España tras el choque de trenes en Córdoba

Taipéi, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Taiwán expresó este lunes sus condolencias a España tras el choque de dos trenes ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba, en el que murieron al menos 39 personas, según informó el Ministerio de Exteriores taiwanés.

La cartera indicó en un comunicado remitido a la agencia estatal CNA que la oficina de representación de Taiwán en Madrid no ha detectado hasta el momento ciudadanos taiwaneses entre las víctimas o heridos del siniestro.

El Ministerio de Exteriores señaló además que ha solicitado a su delegación en la capital española que traslade oficialmente «las condolencias y la preocupación del Gobierno y del pueblo taiwanés» a las autoridades españolas.

Las autoridades taiwanesas también difundieron teléfonos de emergencia para los nacionales que se encuentren en España y requieran asistencia consular.

El accidente se produjo el domingo por la noche cerca de la localidad cordobesa de Adamuz, cuando un tren de alta velocidad descarriló y colisionó con otro convoy, según las primeras informaciones.

El Ministerio del Interior de España confirmó el balance provisional de víctimas, mientras que el ministro español de Transportes, Óscar Puente, indicó que la causa del siniestro aún no ha sido determinada. EFE

