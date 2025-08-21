The Swiss voice in the world since 1935

Taiwán planea aumentar el presupuesto de defensa a más del 3% del PIB

El gobierno taiwanés planea aumentar su presupuesto de defensa de 2026 a más de 3% del PIB, informó el jueves el primer ministro, en medio de la presión estadounidense para que la isla invierta más en su propia protección.

Taiwán ha aumentado en la última década su inversión en equipo militar y armas ante la creciente amenaza de China sobre ese territorio de gobierno democrático, que Pekín reclama como suyo.

El aumento es «otra demostración concreta al mundo y el pueblo de Taiwán de nuestra determinación y capacidad de resguardar la seguridad y soberanía nacionales, la estabilidad y seguridad de la región Indo Pacífico, y nuestra responsabilidad compartida con el mundo», declaró en conferencia de prensa el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai.

El gobierno de la isla destinó 949.500 millones de nuevos dólares taiwaneses (31.100 millones de dólares estadounidenses), equivalente a 3,23% del PIB, para el presupuesto de defensa de 2026.

La propuesta debe ser aprobada por el Parlamento, controlado por la oposición, para entrar en vigor.

El partido opositor Kuomintang, que defiende las relaciones cercanas con China, controla en legislativo y ya congeló parte del presupuesto de defensa para 2025.

aw/amj/tym/mas/arm

