Taiwán prohíbe que funcionarios acudan a desfile por final de II Guerra Mundial en Pekín

2 minutos

Taipéi, 15 ago (EFE).- El Gobierno de Taiwán prohibió a todos sus funcionarios y a determinados ex altos cargos viajar a China para asistir al desfile militar que se celebrará el próximo 3 de septiembre en Pekín, con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a la invasión japonesa.

En 1949, tras la victoria de las fuerzas de Mao Zedong y la proclamación de la República Popular China, el Gobierno de la República de China, liderado por Chiang Kai-shek, se retiró a la isla de Taiwán, que desde entonces conserva ese nombre y se gobierna de forma autónoma.

En un comunicado, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China- anunció este jueves que todos los funcionarios centrales y locales de la isla tendrán prohibido participar en el desfile del 3 de septiembre, para prevenir que Pekín utilice el evento «como herramienta de propaganda política y de ‘unificación’ contra Taiwán».

Los exfuncionarios de alto rango de defensa, diplomacia, asuntos continentales o seguridad tampoco podrán participar en dicho acto, «con sanciones en caso de incumplimiento» que van desde la imposición de multas hasta la suspensión o retirada de pensiones, beneficios y condecoraciones.

El MAC también exhortó a la ciudadanía a «mantenerse unida y a no participar» en el desfile «ni en sus actos oficiales» para «defender la soberanía y la dignidad» de Taiwán.

«Si algún partido político, entidad legal, organización o persona asiste a dichos actos y lleva a cabo cualquier forma de cooperación con las autoridades continentales (como la firma de acuerdos o memorandos, la emisión de declaraciones conjuntas o la colaboración en propaganda), las autoridades competentes impondrán las sanciones previstas en la Ley de Relaciones a Través del Estrecho y demás leyes pertinentes», advirtió el comunicado.

El Gobierno taiwanés ha conmemorado en varias ocasiones, a lo largo de este año, el ochenta aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de sus esfuerzos por presentar dicho conflicto como un recordatorio para Pekín de que cualquier intento de agresión militar contra la isla está destinado al fracaso. EFE

