TAP sufre «un impacto reducido» y no ha cancelado vuelos por la actualización de Airbus

2 minutos

Lisboa, 29 nov (EFE).- La aerolínea nacional portuguesa TAP sufre «un impacto reducido» en sus operaciones y no ha cancelado vuelos por la actualización del software de parte de la flota A320 solicitada por el fabricante aeronáutico europeo Airbus y obligatoria para todas las compañías que operan con este modelo.

En una respuesta escrita enviada a EFE este sábado, TAP señaló que sigue la situación y que siempre tiene como prioridad máxima «la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones».

Según la web del aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, el principal de Portugal, desde primera hora de la mañana apenas ha habido cancelaciones de vuelos de salida o de llegada, aunque sí se puede apreciar que hay numerosos retrasos.

Airbus avisó el viernes a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su ‘software’ en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares.

El problema afecta a más de la mitad de los aparatos de la gama más vendida de Airbus.

El fabricante explicó en un comunicado que el problema puede afectar «un número significativo de aviones de la familia A320», mientras diversas fuentes del sector estiman que son unos 6.000 aparatos.

Una portavoz de Airbus indicó que el 85 % de los aviones afectados solo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo.

Para el 15 % restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio. EFE

ssa/lab