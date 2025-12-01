Tapia y Coello vuelven a coronarse campeones de la temporada de pádel tras ganar en México

3 minutos

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- El argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello se han coronado como los reyes del pádel por tercera temporada consecutiva tras haber logrado la victoria en el torneo de Acapulco (México) de Premier Padel, el último grande del curso, ante la también dupla hispano-argentina Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Galán y Chingotto estaban obligados a vencer en Acapulco para seguir teniendo opciones de arrebatar el número uno del ránking mundial a falta de las Finales que tendrán lugar en Barcelona del 11 al 14 de diciembre.

Sin embargo, Tapia y Coello hicieron valer su condición de dominadores del circuito y se impusieron en un intenso partido por 6-4 y 7-6 (5) para mantener su cetro y alzar el trofeo ataviados con el tradicional sombrero charro.

‘Ale’ Galán y Chingotto plantaron cara y demostraron por qué esta temporada han obtenido ocho títulos, entre ellos, la primera edición del Mundial de Parejas disputada en Kuwait, precisamente ante sus máximos rivales.

“No me quiero quedar sin felicitar a Ale, a Chingo y a Jorge. Hemos peleado un año entero, dos años enteros de una forma honesta. Creo que aun jugándonos todo, se ve que el respeto va por encima de todo y las ganas también. El año que viene va a ser otra guerra y estoy seguro de que no va a bajar la intensidad”, afirmó Coello al término del partido, informa Premier Padel en un comunicado.

El argentino, de 26 años, y el vallisoletano, de 23, alcanzaron la cima del deporte de la pala en mayo de 2023, cuando el circuito se denominaba World Padel Tour, al desbancar a Galán y Juan Lebrón, que a su vez había dominado el circuito desde 2020.

El triunfo en México es el duodécimo de la temporada, incluidos los ‘majors’ de Doha y París, y el número 29 como dúo.

Galán y Chingotto, que conquistaron el otro torneo grande, el de Roma, cierran el curso con siete títulos, tres de ellos ante Tapia y Coello, a los que derrotaron también en la final de la primera edición del Mundial de parejas que se disputó en Kuwait el pasado 10 de noviembre.

El campeonato de México tuvo también como aliciente el estreno como parejas Juan Lebrón-Leandro Augsburger y de Franco Stupaczuk-Martín Di Nenno.

Lebrón-Augsburger cayeron en semifinales ante Galán y Chingotto, mientras que Di Nenno y ‘Stupa’ lo hicieron en cuartos ante Paquito Navarro y Jon Sanz.

En categoría femenina, las españolas Bea González y Claudia Fernández dieron la sorpresa y doblegaron a la pareja número uno, formada por la también española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea por 6-2 y 6-4.

La derrota no impidió que la menorquina, de 33 años, y la porteña, de 25, concluyan por primera vez como las reinas del circuito en su primer curso como dupla, lo que se aseguraron cuando sus principales perseguidoras y líderes del ránking hasta el pasado mes de agosto, Ari Sánchez y Paula Josemaría, cayeron en octavos.

Triay y Brea, que no ganan un torneo desde comienzos de octubre, aspiraban a ser la primera la primera pareja en ganar los cuatro ‘majors’ de la temporada, pero cedieron ante el empuje de González y Fernández, que suman su cuarto título este año. EFE

