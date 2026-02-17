Tarique Rahman asume como primer ministro de Bangladés

El líder del Partido Nacionalista de Bangladés, Tarique Rahman, amplio vencedor de las primeras elecciones legislativas celebradas tras la insurrección que derribó el férreo régimen de Sheikh Hasina en 2024, fue investido oficialmente el martes como primer ministro.

Heredero de una destacada dinastía familiar, Rahman, de 60 años, asume el liderazgo de un país de 170 millones de habitantes, que sigue sacudido por fuertes tensiones políticas y con una economía en dificultades.

Durante una ceremonia retransmitida por la televisión nacional, prestó juramento ante el presidente Mohamed Shahabuddin, prometiendo «fe y lealtad a Bangladés» y «proteger la Constitución».

Los miembros del Jatiya Sangsad, la cámara única del Parlamento, habían prestado juramento por la mañana.

El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), que dirige, obtuvo el jueves una victoria contundente al hacerse con 212 de los 300 escaños del Parlamento, frente a 77 de la coalición islamista del Jamaat e Islami.

«Dedico mi victoria al pueblo de Bangladés y a quienes se sacrificaron por él», declaró el sábado en su primera intervención pública desde las elecciones. «A partir de hoy somos libres», subrayó.

Tarique Rahman sucederá al jefe del gobierno provisional instalado tras la caída de la ex primera ministra Sheikh Hasina en agosto de 2024, Muhamad Yunus.

Yunus, de 85 años, anunció el lunes por la noche que se retiraba junto con todo su equipo, como estaba previsto.

Según la comisión electoral, el BNP rozó la mayoría absoluta al obtener 49,97% de los votos, frente al 31,76% de la coalición liderada por los islamistas.

Tras denunciar numerosas «irregularidades» o «manipulaciones» y exigir una corrección de los resultados, el líder del Jamaat e Islami, Shafiqur Rahman, terminó por reconocer su derrota y prometió llevar a cabo una oposición «constructiva» en el Parlamento.

