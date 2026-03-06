Teherán vive una madrugada de terror, pánico y llanto por los duros bombardeos

Teherán, 6 mar (EFE).- Teherán vivió una dura madrugada de bombardeos contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos, en uno de los ataques más duros a la capital iraní en los ya siete días de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las explosiones comenzaron en torno a las 5.00, hora local (1.30 GMT) en el centro de la capital iraní de 12 millones de habitantes, en zonas como la de Pastor donde varias oficinas gubernamentales tienen su sede, incluida la Presidencia, que ya había sido atacada previamente.

“A mi esposa le dio un ataque de pánico”, dice a EFE Alireza, dentista de 53 años que reside por el bulevar Keshavarz.

“Mi hija de 3 años se llevó un buen susto y estuvo llorando”, continua este vecino que asegura que a pesar de todo no abandonará la capital como han hecho ya muchos vecinos.

Raha, médico de 60 años, se despertó asustada a las 5:34 por el sonido de fuertes explosiones.

“Fueron tan potentes que retumbaba el edificio donde vivo”, cuenta.

La mujer añade que a primera hora de la mañana aún olía a sulfuro y químico.

Videos en redes sociales mostraron fuertes explosiones y enormes columnas de humo elevándose en la noche.

El Ejército israelí informó de madrugada que había comenzado en una «amplia oleada» de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán.

Las autoridades israelíes también afirmaron haber destruido seis lanzaderas de misiles balísticos en territorio iraní.

Los ataques fueron respondidos por otra oleada de misiles desde Irán sin que hasta el momento se haya informado de daños o muertos del ataque en Israel, algo también habitual.

Los bombardeos contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado una guerra contra la nación persa en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el país.

Ayer, el presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir Hossein Kolivand, detalló que los bombardeos han afectado a 3.643 edificios civiles, incluidas 3.090 viviendas, 528 comercios y también 13 centros médicos y nueve sedes de la Media Luna.

El Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) estima que entre 1.000 y 2.000 vehículos abandonan diariamente la capital iraní.

EFE ha podido constatar importantes daños en Teherán como consecuencia de los ataques de estos días como la comisaría de Kargar, totalmente destruida, y los edificios casas y negocios cercanos afectados por el ataque, o la Plaza Niufar donde varios bloques fueron golpeados por otro bombardeo.

Los ataques también han afectado a otras zonas de Irán en las últimas horas, como Shiraz, donde las autoridades reportan varios muertos en bombardeos.EFE

