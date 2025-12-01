Temas del día de EFE Internacional del 1 de diciembre de 2025 (09.00 horas)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional – a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente- va ganando en las elecciones celebradas este domingo en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

(Según el primer informe preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), (04:30 GMT), con el 34,25 % de las actas, Asfura lograba 530.073 votos, mientras que el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtenía 506.316. En el tercer puesto figuraba Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La tensión sigue muy alta en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela: mientras el gobierno venezolano ha acudido a las instancias internacionales para denunciar el «amedrentamiento» de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha confirmado la conversación telefónica con Nicolás Maduro, de la que no quiso ofrecer mayores detalles.

(No obstante, en unas declaraciones a la CNN, el senador Markwayne Mullinque, que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo que Trump le dio a «Nicolás Maduro la oportunidad de irse» a Rusia o a otro país).

– Venezuela convoca para este lunes una investigación parlamentaria sobre los ataques de EE.UU. a lanchas en el Caribe, donde mantiene un despliegue militar.

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’.

– Las aerolíneas españolas siguen pendientes de si se prorroga el aviso de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA,) vigente hasta este lunes, sobre los vuelos a Venezuela, país que ha anunciado la cancelación de la licencia Iberia, aunque mantiene las de Air Europa y Plus Ultra.

UCRANIA GUERRA

Washington/Kiev/Moscú – La actividad diplomática de Estados Unidos para sacar adelante su plan para Ucrania continúa, tras la reunión que celebraó e domingo el secretario de Estado de EEUU., Marco Rubio, con representantes ucranianos,y el viaje que el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkof, inicia hoy en Moscú.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y su gabinete en Berlín, donde tratarán las negociaciones de paz para Ucrania impulsadas por EE.UU, además de las relaciones bilaterales y asuntos comunitarios.

– Los ministros de Defensa de la UE abordan la guerra de Ucrania en un consejo en Bruselas.

– Con dos petroleros atacados por drones marítimos cuando se dirigían a los puertos rusos del mar Negro, Ucrania abre un nuevo capítulo en su lucha contra las exportaciones de petróleo del enemigo para obstaculizar su esfuerzo bélico, al tiempo que insta a sus socios extranjeros a garantizar que las sanciones contra la flota rusa sean realmente efectivas. Por Rostyslav Averchuk.

PAPA LÍBANO

Roma – Beirut.- El papa se reúne este lunes con miles de jóvenes en la plaza adyacente al patriarcado de Antioquía de los Maronitas en Bkerké para un mensaje de esperanza a una población herida por la situación económica y la migración.

– El papa León XIV también se reunirá con los obispos y religiosos en el santuario ed Nuestra Señora del Líbano en Harissa.

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos prepara este lunes una nueva redada a gran escala contra la población inmigrante, esta vez en Nueva Orleans (Luisiana), a donde llegarán centenares de agentes de la Patrulla Fronteriza, que encabeza la campaña del presidente Donald Trump para lograr deportaciones masivas.

(La Casa Blanca ha echado mano de los agentes fronterizos para intensificar redadas en Los Ángeles, Chicago, y más recientemente en Charlotte, mientras que las organizaciones de apoyo a los inmigrantes han pedido a estos que si pueden se «queden seguros en casa»)

( El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este domingo que la suspensión de las decisiones sobre solicitudes de asilo, como parte de su orden de «frenar» la inmigración de los países del tercer mundo después del tiroteo del miércoles en Washington, se mantendrán por «mucho tiempo»).

ASIA LLUVIAS

Bangkok/Colombo/Yakarta- Las inundaciones que afectan a varios países de Asia, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por un fuerte temporal de lluvias, dejan este lunes un total de al menos 1.012 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más afectada, con 502 fallecidos.

– «Llevo casi una semana buscando a mis hermanos y a mi madre»: se pasará información de afectados en Indonesia.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La petición de indulto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de su juicio por corrupción abre un periodo de meses de incertidumbre y tensión política y social en Israel, mientras en Gaza la llegada de la segunda fase del alto el fuego sigue en el aire.

(Texto) (Foto)

– La guerra de Gaza ha dejado una profunda huella en el ámbito cultural de Israel que ha afectado a la vida cotidiana de los artistas, a lo que se añade el aislamiento producido por la campaña de boicot internacional que repercute sobre escritores, músicos o bailarines.

SIDA DÍA

Redacción Internacional – En el día mundial del Sida la Organización Mundial de la Salud subraya que tras décadas de progreso la respuesta al VIH está en una encrucijada con la alteración de los servicios de asistencia médica que ponen a muchas comunidades ante mayores riesgos y vulnerabilidades.

– Se mandará una panorámica desde África.

– El mexicano Rod Vázquez, un joven que vive con VIH desde los 15 años, se ha convertido en una voz influyente en redes sociales para la juventud seropositiva del país

UE ANIVERSARIO

Bruselas – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega al primer aniversario de su segundo mandato casi en paralelo a un hito inédito en Bruselas, la primera aprobación de un ‘dossier’ legislativo con una mayoría de derecha y extrema derecha, que evidencia la geometría variable del poder en la Eurocámara y la tensión entre los partidos de centro.

– La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, analiza en una entrevista a EFE su primer año en el Ejecutivo comunitario y los principales retos que enfrenta la UE en los cuatro años restantes de mandato.

LUIGI MANGIONE

Nueva York – Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, después de que el juez desestimara los cargos por terrorismo que afrontaba el joven.

UE VIVIENDA

Bruselas – Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se reúnen en el marco del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE en Bruselas, para discutir el futuro plan comunitario dirigido a mitigar la crisis de la vivienda en los Veintisiete.

MÉXICO FIL

Guadalajara – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde Barcelona es invitada de honor.

EEUU ARTE

Miami – Artistas internacionales se congregan en la Semana del Arte de Miami, que hasta el 7 de diciembre reunirá lo más destacado del arte contemporáneo en eventos como Art Basel, con las galerías más destacadas del mundo, y Pinta Miami, con una selección iberoamericana.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Bruselas.- UE DEFENSA.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un Consejo el apoyo a Ucrania y debaten la aplicación de la hoja de ruta para que la UE mejore su preparación militar para 2030. (Texto)

08:00h.- Roma.- ITALIA ESPAÑA.- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics de Foment del Treball (SBEES) y la Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL), celebran el Foro de Diálogo Italia–España, con la participación de la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, entre otros (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30h.- Ginebra.- MINAS ANTIPERSONA.- Presentación del informe anual de Naciones Unidas sobre la situación global de las minas antipersona. (Texto)

08:30h.- París.- OCDE COMPETENCIA.- La OCDE organiza una nueva edición de su foro mundial sobre la competencia con la intervención en la sesión de apertura de su secretario general, Mathias Cormann.

08:40h.- Bruselas.- UE EMPLEO.- Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE se reúnen en Bruselas, para abordar la agenda de simplificación y el fondo de ajuste a la globalización, entre otros temas, con la participación de a ministra española de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:45h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV visita la tumba del santo libanés Charbel Makluf en el monasterio de San Maroun ad Annaya en Beirut. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Ginebra.- MINAS ANTIPERSONALES.- Onegés que trabajan por el cumplimiento de la Convención sobre Minas Antipersonales presentan su informe anual, coincidiendo con la apertura en Ginebra de la conferencia en a que participan los 163 países que se han comprometido con ese acuerdo internacional. (Texto)

09:00h.- Bruselas.- UE ANIVERSARIO.- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, analiza en una entrevista a EFE su primer año en el Ejecutivo comunitario y los principales retos que enfrenta la UE en los cuatro años restantes de mandato. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Liubliana.- BCE TIPOS.- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip R. Lane, ofrece en Liubliana un discurso en el 15 taller sobre tipos de cambio organizado por el BCE, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y otras entidades.

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA VOLUNTARIADO.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso con ocasión de la entrega de la Orden al Mérito de la República Federal en el marco del Día del Voluntariado.

10:20h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV se reúne con los obispos y religiosos en el santuario ed Nuestra Señora del Líbano en Harissa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10.45h París – UCRANIA GUERRA – El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Palacio del Elíseo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar sobre «las condiciones para una paz justa y duradera» en Ucrania. (vídeo) (foto)

11:30h.- París.- FRANCIA UCRANIA.- Entrevista de los ministros de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y Ucrania, Andrii Sybiha.

12.30 – París.- UCRANIA GUERRA – La primera dama francesa, Brigitte Macron, recibe a su homóloga ucraniana, Olena Zelenska, en el Palacio del Elíseo. (vídeo) (foto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Ceremonia de otorgamiento de nacionalidad española a los descendientes de los británicos que lucharon en la Guerra Civil española dentro de las Brigadas Internacionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Ginebra.- OBESIDAD TRATAMIENTO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) se posiciona frente al uso de medicamentos análogos del GLP-1, prescritos para la diabetes, en el tratamiento de la obesidad. (Texto)

13:30h.- Bruselas.- UE VIVIENDA.- Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se reúnen en el marco del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE en Bruselas, para discutir el futuro plan comunitario dirigido a mitigar la crisis de la vivienda en los Veintisiete. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Bruselas.- UE LATINOAMÉRICA.- Sesión inaugural de los encuentros entre las comisiones permanentes de la Asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

14:15h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y su gabinete en Berlín, donde tratarán las negociaciones de paz para Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15.00 – París.- UCRANIA GUERRA – El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ofrecen declaraciones a la prensa desde el Palacio del Elíseo sobre las condiciones para una paz «justa y duradera» en Ucrania. (vídeo) (foto)

15:00h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV participa en un encuentro interreligioso en la Plaza de los Mártires de Beirut. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Londres.- R.UNIDO NAVIDAD.- Encendido del árbol de navidad en 10 Dowining Street, la residencia del primer ministro Keir Starmer. 10 Dowing Street. (Foto) (Vídeo)

16:45h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV se reúne con los jóvenes libaneses en la plaza adyacente al Patriarcado de Antioquía de Los Maronitas en Bkerke. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- PAPA LÍBANO.- Beirut.- El papa se reúne con miles de jóvenes en la plaza adyacente al patriarcado de Antioquía de los Maronitas en Bkerké para un mensaje de esperanza a una población herida por la situación económica y la migración. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA SUBASTA.- Artcurial y Pierre Hermé Paris celebran una subasta benéfica «inédita» de Alta Pastelería que reunirá creaciones de los mejores chefs del mundo.. (Texto)

América

14:00h.- Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, después de que el juez desestimara los cargos por terrorismo que afrontaba el joven. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta los principales hallazgos de su informe Situación de los derechos humanos en Guatemala (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Washington.- ROSA PARKS.- Setenta aniversario del día en que la activista estadounidense Rosa Parks (1913-2005) rechazó la orden de un conductor de autobús de Alabama de abandonar una fila de cuatro asientos en la sección «de color» después de que la parte de blancos se hubiera llenado.

Bogotá.- COLOMBIA DEFENSA.- Comienza la décima edición de la feria de la industria de defensa y seguridad de Colombia, Expodefensa, que este año trae 53 delegaciones internacionales, oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de 27 países de todo el mundo, y alrededor de 250 expositores. Corferias (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central chileno publica el índice mensual de actividad económica (Imacec) de octubre, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- El Canal de Panamá inicia las reuniones bilaterales con las empresas interesadas en el desarrollo de dos nuevos puertos, una a cada lado de la vía que une el Atlántico y el Pacífico, tras un primer acercamiento con 19 corporaciones. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO VIH.- El mexicano Rod Vázquez, un joven que vive con VIH desde los 15 años, se ha convertido en una voz influyente en redes sociales para la juventud seropositiva del país (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en octubre, luego de una caída del 5,5 % interanual en los primeros nueve meses de 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá.- ONU DESERTIFICACIÓN.- La sesión 23° del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 23) para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) da comienzo en Panamá con representantes de casi 200 países para analizar los avances frente a las sequías. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY TURISMO.- El Ministerio de Turismo de Uruguay lanza la temporada de cruceros 2025-2026, en la que llegarán menos barcos que en la última temporada estival, aunque se espera que los que arriben sean de mayor tamaño y eso permita mantener el número de turistas. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EXPORTACIONES.- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a noviembre de 2025. (Texto)

Montevideo.- UE MERCOSUR.- Los desafíos y las oportunidades del acuerdo Unión Europea-Mercosur para Uruguay y la comunidad de Cataluña son analizados en un encuentro organizado por la Delegación para el Cono Sur de la Generalitat de Cataluña, la Embajada de España y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guadalajara.- MÉXICO FIL.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El fisco de Argentina da a conocer los datos de la recaudación tributaria en noviembre, después de que en octubre registrara un aumento del 26,5 % en comparación con igual mes de 2024. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO SINGAPUR.- La presidenta, Claudia Sheinbaum, recibe al presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, en la Ciudad de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Antigua Guatemala.- GUATEMALA TURISMO.- La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de premiación de los 50 best restaurants de Latinoamérica 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA GOBIERNO.- El Parlamento indio comienza la sesión de invierno, una ronda legislativa que se prolongará hasta el 19 de diciembre, en un clima político marcado por el reciente proceso electoral en Bihar y en la que se prevé que el Gobierno y la oposición midan fuerzas sobre reformas legislativas y la revisión de los registros de votantes.

01:45h.- Shenzhen.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de noviembre, lectura alternativa a la oficial que elabora la calificadora de deuda S&P y que muchos inversores internacionales toman como referencia. (Texto)

05:00h.- Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, ofrece un discurso y participa después en una rueda de prensa en la localidad japonesa de Nagoya, en medio de la especulación sobre el rumbo que tomará la política monetaria del banco central tras la llegada al poder de la conservadora Sanae Takaichi.

O.Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- La guerra de Gaza ha dejado una profunda huella en el ámbito cultural de Israel que ha afectado a la vida cotidiana de los artistas, a lo que se añade el aislamiento producido por la campaña de boicot internacional que repercute sobre escritores, músicos o bailarines.

África

Argel.- ÁFRICA SEGURIDAD.- Argelia celebra la 12 edición del seminario de alto nivel de Paz y Seguridad de África.

Argel.- ÁFRICA COLONIALISMO.- Líderes africanos adoptan una resolución conjunta para criminalizar el colonialismo en la ley internacional, que será presentada en la próxima cumbre de la Unión Africana (UA) de febrero de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

