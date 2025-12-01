Temas del día de EFE Internacional del 1 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional y por quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente votar, mantiene el primer lugar en el recuento provisional, por una estrecha ventaja sobre Salvador Nasralla, con el 40 % de los votos frente al 39,78 %, según los últimos datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras con el 55,87 % de las mesas escrutadas.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La tensión sigue muy alta en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela: mientras el gobierno venezolano ha acudido a las instancias internacionales para denunciar el «amedrentamiento» de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha confirmado la conversación telefónica con Nicolás Maduro, de la que no quiso ofrecer mayores detalles.

– Venezuela convoca este lunes una investigación parlamentaria sobre los ataques de EE.UU. a lanchas en el Caribe, donde mantiene un despliegue militar.

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’.

– Iberia ha cancelado las operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre, según la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) de este mismo lunes, y prorroga así la suspensión decidida el 29 de noviembre, dijeron a EFE fuentes de la aerolínea española.

UCRANIA GUERRA

Washington/Kiev/Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá mañana al enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, visita que sigue a la reunión que mantuvo el secretario norteamericano de Estado; Marco Rubio, con una delegación ucraniana.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió en París un espaldarazo a su posición negociadora frente a Rusia, al recibir el apoyo de su homólogo francés, Emmanuel Macron, pero también de otros líderes europeos que reiteraron que las cuestiones territoriales deben depender de Kiev.

– El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este lunes que la política europea experimenta una «revolución copernicana», un cambio de paradigma, al afirmar hoy Alemania y Polonia, pese a notar aún en sus relaciones el peso del pasado nazi, que su seguridad es inseparable la una de la otra, especialmente en defensa del flanco oriental de la OTAN debido a la amenaza rusa.

– La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, recalcó que el uso de los fondos congelados rusos en favor de Ucrania reforzará la posición de la UE frente a Moscú, mientras continúa los esfuerzos por tener un papel relevante en las negociaciones de paz que encabeza Estados Unidos.

– Ucrania ha ampliado con sus ataques contra petroleros en el mar Negro su lucha contra las exportaciones masivas de petróleo por parte de Rusia, para obstaculizar su esfuerzo bélico, al mismo tiempo que insta a sus aliados extranjeros a asegurarse de que las sanciones contra la flota fantasma rusa son verdaderamente efectivas. Por Rostyslav Averchuk.

PAPA LÍBANO

Beirut – Con un encuentro interreligioso en la icónica plaza de los Mártires de Beirut, frente a una mezquita y una iglesia erigidas una al lado de la otra, el papa León XIV ayudó este lunes a tender puentes entre las fragmentadas comunidades del Líbano, hogar de 18 grupos religiosos diferentes. Por Noemí Jabois

– El papa León XIV congregó este lunes en Bkerke, cerca de Beirut y frente al patriarcado maronita, a unos 15.000 jóvenes libaneses a los que animó a «cambiar el curso de la historia» en un mundo «desgarrado por guerras y desfigurado por injusticias sociales», en la segunda jornada de su visita a Líbano.

CPI ASAMBLEA

La Haya.- La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció este lunes que Estados Unidos haya sancionado a nueve de sus funcionarios -jueces y fiscales- “situándolos al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes” y subrayó que tribunal no cederá “a ninguna presión” y que su independencia “permanece intacta”.

– La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela a la hora de investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

(Venezuela se ha situado entre uno de los temas fundamentales de la Asamblea, después de que Argentina exigiera acciones «inmediatas» por lo que considera como deterioro la situación, mientras Caracas ha calificado a Argentina de «falso defensor de los derechos humanos».

EEUU NARCOTRÁFICO

Washington – El Congreso de Estados Unidos ha dado los primeros pasos para investigar supuestos crímenes de guerra ordenados por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en su campaña contra el narcotráfico en aguas del Caribe ante la posibilidad de que ordenara un segundo ataque mortal contra supervivientes de una lancha venezolana, algo que contraviene leyes de guerra y tratados internacionales.

ASIA LLUVIAS

Bangkok/Yakarta/Colombo – Las inundaciones de los últimos días en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron este lunes un balance preliminar de 1.146 fallecidos, centenares de desaparecidos y miles de afectados, con la isla indonesia de Sumatra como la más golpeada por el impacto del mal tiempo.

«Llevo casi una semana buscando a mis hermanos y a mi madre»: se ha enviado información sobre afectados en Indonesia.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este- concluye un informe publicado este lunes por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes.

(Texto)

– El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este lunes que evaluará «únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí» al estudiar la petición de indulto presentada ante él por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, según un mensaje oficial que ha compartido su portavoz en sus canales oficiales.

– Nueve gazatíes murieron por ataques israelíes el domingo en la Franja de Gaza pese al alto el fuego, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

– La guerra de Gaza ha dejado una profunda huella en el ámbito cultural de Israel que ha afectado a la vida cotidiana de los artistas, a lo que se añade el aislamiento producido por la campaña de boicot internacional que repercute sobre escritores, músicos o bailarines.

SIDA DÍA

Redacción Internacional – En el día mundial del Sida la Organización Mundial de la Salud subraya que tras décadas de progreso la respuesta al VIH está en una encrucijada con la alteración de los servicios de asistencia médica que ponen a muchas comunidades ante mayores riesgos y vulnerabilidades.

– Se ha enviado una panorámica sobre la situación del SIDA en África subsahariana: Unos 40,8 millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo, de las que 21,1 millones -más de la mitad del total- se encuentran en África subsahariana.

– El mexicano Rod Vázquez, un joven que vive con VIH desde los 15 años, se ha convertido en una voz influyente en redes sociales para la juventud seropositiva del país

LUIGI MANGIONE

Nueva York – Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, después de que el juez desestimara los cargos por terrorismo que afrontaba el joven.

UE VIVIENDA

Bruselas – Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se reúnen en el marco del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE en Bruselas, para discutir el futuro plan comunitario dirigido a mitigar la crisis de la vivienda en los Veintisiete.

CUBA SALUD

La Habana – El Gobierno cubano confirmó este lunes 33 muertes -21 de ellos menores de edad- por chikunguña y dengue en la primera ocasión en que se informa de fallecimientos por la epidemia de estas arbovirosis que sufre el país.

MÉXICO FIL

Guadalajara (México) – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde Barcelona es invitada de honor.

EEUU ARTE

Miami – Artistas internacionales se congregan en la Semana del Arte de Miami, que hasta el 7 de diciembre reunirá lo más destacado del arte contemporáneo en eventos como Art Basel, con las galerías más destacadas del mundo, y Pinta Miami, con una selección iberoamericana.

