Temas del día de EFE Internacional del 12 de enero de 2026 (19.00 horas)

IRÁN PROTESTAS

Redacción Internacional – Las protestas contra el régimen islámico se recrudecen en Irán con más de medio millar de víctimas, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU, país que contempla posibles acciones militares en represalia por la violencia contra los manifestantes.

(Texto) (Video)

– El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, sostuvo este lunes que las fuerzas de seguridad iraníes han conseguido que la situación esté ya bajo control y avanzó que la conexión a internet se recuperará «pronto», además de afirmar que ve interés de EE.UU. e Israel en llevar protestas iraníes a un «estado de violencia».

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas/Redacción internacional – El Gobierno de Venezuela y varias ONG informaron este lunes de nuevas excarcelaciones en distintos penales del país, aunque las cifras varían según la fuente, dado que mientras los registros oficiales cifran en 116 los beneficiados, organizaciones de derechos humanos han confirmado entre 40 y 53 presos políticos liberados.

(Texto)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, el próximo jueves en la Casa Blanca.

(Texto)

– El papa León XIV recibió en el Vaticano a María Corina Machado, quien pidió al pontífice que interceda por los presos políticos y por el «avance sin demora» de la transición a la democracia en Venezuela.

(Foto) (Vídeo)

– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que está al frente del Ejecutivo venezolano, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, publicara una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia en la que se atribuye el cargo de «presidente interino de Venezuela».

(Texto) (Vídeo)

EEUU MÉXICO

Ciudad de México – La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que queda “descartada” una intervención militar de EE.UU. en México tras conversar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien trató la próxima revisión del tratado comercial y al que dejó claro su rechazo al ataque contra Venezuela en el que fue capturado el presidente, Nicolás Maduro,

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CUBA EEUU

La Habana – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que «no existen conversaciones con el Gobierno de EE.UU.» después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, instase a La Habana a alcanzar «un acuerdo antes de que sea demasiado tarde».

(Texto) (Foto)

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno podría actuar como «un vehículo de comunicación» entre Estados Unidos y Cuba, aunque aclaró que ese asunto no fue abordado en su reciente conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto)

GROENLANDIA EE.UU

Washington – El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, abordará con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico, ante las pretensiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia con el argumento de que la isla no está lo suficientemente protegida frente a China y Rusia.

(Texto)(Audio)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, espera que se llegue a una «solución sencilla dentro de la OTAN» para aplacar las preocupaciones de Estados Unidos sobre Groenlandia.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – Rusia volvió a atacar durante las primeras horas de esta madrugada la capital ucraniana, donde miles de hogares siguen sin calefacción cuando las temperaturas se acercan a los veinte grados bajo cero, así como Odesa, donde ha dejado sin luz a varias localidades de la región.

(Texto) (Vídeo)

– Bajo la presión de Estados Unidos y en medio de un profundo escepticismo, Ucrania sopesa la creación de una zona económica especial en partes del Donbás como un posible elemento de un hipotético acuerdo de paz con Rusia e insiste en que haya concesiones recíprocas y garantías de seguridad si allí se retiran las tropas. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

– Más de un millar de hogares siguen sin calefacción en la ciudad de Kiev a consecuencia del ataque masivo ruso al sistema energético ucraniano del pasado viernes, que dejó sin suministro a buena parte de la ciudad durante 72 horas en las que las temperaturas llegaron a alcanzar los 15 grados bajo cero. Por Marcel Gascón

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, que incluyeron un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Ramala – El Ministerio de Agricultura del Gobierno palestino denunció este lunes en su sede en Ramala que 91.933 olivos de la población local se vieron total o parcialmente destruidos en ataques israelíes, durante la presentación ante los medios del informe de los daños al sector agrícola en Cisjordania durante 2025.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Ejército de Israel ha demolido más de 2.500 edificios en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según un análisis de imágenes satelitales de Planet Labs publicado este lunes por el New York Times (NYT).

(Texto)

BIRMANIA GENOCIDIO

La Haya – La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, comenzó este lunes a analizar la acusación contra Myanmar (Birmania) por violación de la Convención contra el Genocidio por su “patrón de conducta” con, según la denuncia, una “intención de destruir” a la minoría musulmana rohinyá en el Estado de Rakáin. Por Imane Rachidi

(Texto)

– Gambia denuncia ante CIJ que Birmania tiene intención “genocida» de destruir a los rohinyá.

(Texto)

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha advertido que enviará «cientos» de agentes federales más a Minnesota entre hoy y mañana, en medio de las tensiones por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

(Texto)

– La comunidad haitiana en Miami recuerda el 16 aniversario del terremoto que devastó Haití en 2010 causando más de 300.000 muertos, una tragedia que llevó a Estados Unidos a conceder el Estatus de Protección Temporal (TPS) a sus ciudadanos, beneficio que el presidente Donald Trump ha ordenado eliminar a partir del 3 de febrero, dejando a más de 500.000 haitianos expuestos a la deportación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RESERVA FEDERAL

Nueva York.- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central, según dijo él mismo este domingo, que calificó como una «acción sin precedentes».

(Texto)

ODEBRECHT PANAMÁ

Ciudad de Panamá – El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, comenzó este lunes, más de una década después de que se abriera la investigación y con más de una veintena de imputados que se enfrentan a una pena de hasta doce años de prisión, entre ellos el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones presidenciales en Portugal del próximo domingo 18 de enero, la Agencia EFE ha publicado una serie previa desde este lunes con la guía PORTUGAL ELECCIONES.

