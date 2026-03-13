Temas del día de EFE Internacional del 13 de marzo de 2026 (19.00 horas)

6 minutos

IRÁN GUERRA

Washington – Estados Unidos confirmó este viernes la muerte de toda la tripulación -seis soldados- del avión cisterna KC-135 estrellado ayer en Irak.

(Texto)

Jerusalén/Teherán – Israel atacó este viernes los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán, entre ellas el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani. Al menos una mujer murió en el ataque.

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– La decisión de Estados Unidos de suavizar las compras de petroleo ruso ha sido acogida con diferentes reacciones en el mundo: mientras Rusia y Hungría la aplaudieron, la mayoría de los países europeos la criticaron, al considerar que pone en riesgo, según Antonio Costa, la seguridad europea.

(Texto)

(Se han enviado unas claves a las 12.20 horas «Rusia recibe un salvavidas con levantamiento parcial de sanciones a exportaciones de petróleo»)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015.

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– En Israel, la guerra se recrudece en el norte de su territorio con ataques de la milicia chií Hizbulá mientras el Gobierno amenaza con iniciar una invasión terrestre en Líbano, al tiempo que continúan los ataques iraníes con las alarmas sonando varias veces al día en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén.

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– El último viernes de Ramadán marcado por una prohibición histórica. Por primera vez en 59 años, Israel bloquea el acceso de musulmanes a la mezquita de Al Aqsa durante 14 días del mes sagrado del islam.

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– El sofisticado sistema antimisiles de Israel, considerado durante años prácticamente impenetrable, afronta brechas ante las tácticas empleadas por Irán y el grupo chií libanés Hizbulá: su uso combinado de misiles con bombas de racimo y oleadas de drones no solo busca saturar sus múltiples capas de interceptación, sino también explotar sus límites.

(Texto enviado a las 14.47 horas) (Foto)

– El futuro de lo que va a pasar en Irán es complejo de vaticinar, pero expertos consultados por EFE coinciden en que la de Irán es una guerra asimétrica, donde el poderío militar de Estados Unidos e Israel es superior, pero la victoria aún no está decantada y parece caminar hacia un desgaste donde Teherán busca resistir para salir airoso. Irene Escudero

(Texto enviado a las 15.44 horas)

(Se ha enviado el último resumen actualizado a las 17.34 horas; Seis soldados de EE.UU muertos y nuevos bombardeos israelíes; dos semanas de guerra)

CUBA EEUU

La Habana – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este viernes un «diálogo» con EE.UU., tal y como Washington llevaba semanas afirmando, pero indicó que se encuentra en «fases iniciales» y que están «alejados» de cualquier acuerdo.

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– El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este viernes que el Gobierno de la isla espera una visita de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. para colaborar en la investigación por el incidente de la lancha procedente de EE.UU. en el que han muerto cinco personas.

(Texto)

– La ONG Prisoners Defenders confirma la excarcelación de cinco presos tras el anuncio de Díaz Canel.

(Texto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – Organizaciones civiles y medios de comunicación de Venezuela convocan una manifestación para exigir el desbloqueo de páginas web, una muestra más de la incipiente reivindicación social que vuelve a las calles del país.

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– Representantes sindicales de Venezuela ofrecen rueda de prensa para anunciar nuevas acciones para exigir el aumento de salarios y pensiones, tras una protesta nacional por los derechos laborales.

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UCRANIA GUERRA

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó este viernes un mensaje de atención para que todos los países de la Unión Europea cumplan el compromiso que adquirieron en diciembre de otorgar un crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania, que está siendo bloqueado por Hungría y Eslovaquia.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul – La escalada militar en la frontera entre Pakistán y Afganistán, que estalló en fuego cruzado directo el pasado 22 de febrero, ha causado decenas de civiles muertos y cientos de supuestas bajas combatientes, recrudeciéndose este viernes con un intenso intercambio de bombardeos aéreos y un atentado en el interior paquistaní.

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ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – El cineasta español Oliver Laxe conversa con EFE sobre su nominación al Óscar por ‘Sirat’ y cómo la industria de Hollywood ha arropado una película que se sale de los moldes convencionales.

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– Desde los padres que luchan con la culpa de haber fallado en cuidar a sus hijos hasta aquellos que no reconocieron su paternidad: al menos seis de los 10 filmes nominados al Óscar como mejor película reflexionan sobre la familia, uno de los valores más importantes de la sociedad estadounidense. Por Ana Milena Varón

(Texto)

JOAN MANUEL SERRAT

Buenos Aires – El cantautor catalán Joan Manuel Serrat es investido doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad argentina de Mendoza.

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AGENDA INFORMATIVA

América

21:30h.- Quito.- ECUADOR PROTESTAS.- Organizaciones sociales de Ecuador participan en una marcha contra la recientemente aprobada ley de minería, y reformas laborales así como a la distribución presupuestaria en los gobiernos locales. Av. 10 de agosto y Bogotá

Buenos Aires.- JOAN MANUEL SERRAT.- El cantautor catalán Joan Manuel Serrat es investido doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad argentina de Mendoza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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