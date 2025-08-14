Temas del día de EFE Internacional del 14 de agosto de 2025 (07.30 horas)

14 minutos

UCRANIA GUERRA

Washington – La cumbre del viernes entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, el primer cara a cara desde la invasión rusa de Ucrania, llega precedida de un mar de incertidumbres ante la falta de concreción sobre cómo abordar una salida del conflicto ucraniano y la inclinación del estadounidense a tomar la palabra del ruso como buena.

(texto)

– El primer ministro británico, Keir Stammer, recibe hoy en Londres al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

(Texto)

– La Unión Europea afronta la cumbre entre Trump y Putin desde el margen, solo con la esperanza de haber convencido a Trump de las líneas rojas que no se deben cruzar ante una futura negociación en Ucrania, como el rechazo frontal a concesiones territoriales.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los bombardeos israelíes se intensifican en la ciudad de Gaza, donde el Ejército expande su ofensiva desde el barrio de Zeitún (sur), en el marco de los planes del Gobierno israelí para tomar los que considera los «dos últimos de bastiones de Hamás» en el enclave, mientras el movimiento islamista reconoce su disposición a negociar una tregua y evitar esta escalada.

(Texto)

– Se celebra en Tel Aviv el Concierto de Sanación Nova, organizado por supervivientes y familias de asesinados por Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023. (Texto)

EUROPA CALOR

Madrid/Viena- El calor extremo sigue instalado en buena parte de Europa, con temperaturas sofocantes y noches tropicales que han obligado a varias autoridades nacionales a activar sus alertas, y también se sigue luchando sin pausa contra la ola de incendios forestales que, agravada por la sequía y las condiciones meteorológicas, asola países como España y Grecia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En medio de una ola de calor tórrido y tras semanas de sequía, los bomberos de Grecia, Turquía y la región de los Balcanes luchan a contrarreloj por contener numerosos incendios que se declaran a diario.

ONU PLÁSTICOS

Ginebra – Ultima jornada de la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos, después de que este miércoles una arrolladora mayoría de países y la sociedad civil manifestaron decepción y rechazo a la nueva versión del tratado global presentado.

(Texto)

PAPA LEON XIV

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV cumple 100 días de pontificado el 15 de agosto que han estado caracterizados por la prudencia, ya que aún no ha tomado decisiones, una inclinación por la diplomacia y un carácter reservado, pero sin embargo ha desatado el entusiasmo de los fieles y jóvenes en los actos del Jubileo.

(Texto)

PAKISTÁN INDEPENDENCIA

Islamabad.- Pakistán celebra el 78º aniversario de su independencia en un contexto de redefinición de su papel en el tablero internacional, marcado por su alineamiento estratégico con China, su creciente participación en organismos del Sur Global, una prolongada crisis económica bajo supervisión del FMI y las tensiones persistentes con la India.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO

Tokio – Japón conmemorará este viernes el 80 aniversario de su rendición incondicional en la II Guerra Mundial, en un momento marcado por una nueva corriente de revisionismo histórico sobre el papel del país asiático en el conflicto global y por el creciente desconocimiento del tema entre las nuevas generaciones. (Texto)

– Ante el 80 aniversario de la liberación de la península, Corea del Sur se debate entre el recuerdo de la resistencia contra la ocupación japonesa, los contenciosos históricos con el país vecino y la necesidad de afianzar un diálogo pragmático con Tokio. (Texto)

DADDY YANKEE

San Juan – Vista inicial en el Tribunal Federal de Puerto Rico de la demanda presentada por Daddy Yankee contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha por supuestamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., con la que reclama una compensación de 12 millones de dólares.

(texto)(foto)

ESPECIALES

– EFE concluye una serie especial este jueves 14 con la guía UCRANIA GUERRA (Serie previa), con motivo de la cumbre que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin, celebrarán en Alaska el viernes 15 para abordar la guerra en Ucrania y una posible paz.

– EFE concluye una serie especial este jueves 14 con la guía BOLIVIA ELECCIONES (Serie previa), con motivo de elecciones bolivianas que se celebrarán el domingo día 17.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Roma.- PAPA LEON XIV.- El papa León XIV cumple 100 días de pontificado el 15 de agosto y que han estado caracterizados por una total prudenci. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de Portugal publica los datos de la actividad turística en el país en el segundo trimestre.

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- Ultima jornada de la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos. (Texto)

08:00h.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina Nacional de Estadísticas difunde la evolución del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre del año.

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican las cifras definitivas de la inflación de julio.

09:00h.- Fráncfort.- RWE RESULTADOS.- La empresa energética alemana RWE publica sus resultados financieros correspondientes al primer semestre. (Texto)

10:00h.- Oslo.- NORUEGA TIPOS.- El Banco Central de Noruega realizará un anuncio sobre su política monetaria y los tipos de interés.

11:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE en el mes de junio

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la segunda estimación preliminar del PIB del segundo trimestre de 2025 de la UE y la eurozona. (Texto)

América

Washington – EEUU PARAGUAY – El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, firman en Washington un memorando de cooperación.

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES- María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, habla en entrevista con EFE sobre la urgencia de avanzar hacia la igualdad de género en la región y el sistema de cuidados como un pendiente para las mujeres latinoamericanas. (texto)(foto) (video)

Miami – EEUU PERÚ -Entrevista a la jinete peruana de 17 años Eva Paliouras, quien con 13 años creó en EE.UU. el proyecto ‘Bonnets of hope’ para ayudar a mujeres de su país analfabetas y en riesgo de pobreza, y quien ha sido preseleccionada para competir en los Juegos Bolivarianos que se celebrarán este año en Lima. (texto)(foto)

Miami – EEUU CUBA – Entrevista con el arquitecto y catedrático cubano Julio César Pérez Hernández con motivo de la presentación de su libro ‘Courtyards of Cuba’, que aborda la historia e influencias de los patios de la isla y la importancia de preservar su patrimonio arquitectónico. (texto)(foto)(video)

Miami – GIAN MARCO – Entrevista con el cantante y compositor peruano Gian Marco, quien iniciará una gira por Estados Unidos en septiembre próximo tras varios años sin actuar en el país norteamericano. (texto)(foto)(video)

Caracas – VENEZUELA CRISIS – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) convocan a una manifestación en Caracas para protestar en contra de la «represión» en el país. (texto)(foto)(video)

Bogotá – COLOMBIA CINE (Entrevista) – El director de cine colombiano Iván David Gaona habla con EFE tras estrenar en su país la película ‘Adiós al Amigo’, el primer ‘western’ colombiano, basado en la Guerra de los Mil Días. (texto) (foto)(video)

Bogotá – COLOMBIA INDUSTRIA – El Gobierno colombiano divulga el Índice de Producción Industrial (IPI) de junio de 2025.

Tegucigalpa – HONDURAS VIOLENCIA – La organización humanitaria Cristosal presenta un informe sobre el estado de excepción en Honduras, una medida implementada desde diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia. (texto) (foto)(video)

Lima – PERÚ TIPOS – El Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) toma una decisión acerca de la tasa de interés de referencia, actualmente en 4,5 %. (Texto)

Río de Janeiro – BRASIL SERVICIOS – El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en junio del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

Río de Janeiro – BRASIL AGRICULTURA – El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025.

Sao Paulo – NUBANK RESULTADOS – El banco digital Nubank, que cuenta con unos cien millones de clientes en Brasil, México y Colombia, divulga sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. (Texto)

Sao Paulo – JBS RESULTADOS – La multinacional brasileña JBS, una de las mayores procesadoras de proteína animal del mundo, comenta sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025.(Texto)

San José – NICARAGUA RELIGIÓN – Los creyentes católicos del noroeste de Nicaragua celebran la tradicional ‘Gritería Chiquita’, una fiesta religiosa popular con la que se conmemora una romería organizada en 1947 por el entonces obispo Isidro Oviedo y Reyes para rogar a la Asunción de María que detuviera una violenta erupción del volcán Cerro Negro.(Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires – ARGENTINA MUSEOS – El exdirector del Reina Sofía de Madrid y especialista en la transformación museística, el español Manuel Borja-Villel, dijo a EFE en Buenos Aires que los museos occidentales están en la obligación de incluir las voces silenciadas y avanzar hacia la decolonización. (Texto)

Buenos Aires – ARGENTINA ELECCIONES – La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, lanza formalmente su campaña electoral de cara a los comicios legislativos que se celebrarán el próximo 9 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. (Texto)

San Salvador- EL SALVADOR MEDIOAMBIENTE – La actividad pesquera y el turismo se ven afectados por la proliferación de la planta acuática ninfa en el Lago de Suchitlán en El Salvador, que ha cubierto casi todo el espejo de agua, representando también pérdidas económicas para comerciantes de la zona. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá – PANAMÁ LITERATURA – Una residencia literaria en Galicia (noroeste de España) permitirá a la poeta panameña Alessandra Monterrey culminar su proyecto de un libro de poesía que busque una conexión lírica con «especies náufragas» o barcos que van a parar al fondo del mar. (Texto) (Foto) (Video)

Lima – PERÚ DERECHOS HUMANOS – Los familiares de las víctimas de Accomarca, donde 69 habitantes de una comunidad campesina fueron asesinados por el Ejército en 1985, conmemoran los 40 años de la masacre. (Texto) (Foto)

Quito – ECUADOR GOBIERNO – El pulso iniciado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional abre un periodo de inciertas consecuencias, donde el tribunal debe dirimir la legalidad de las últimas leyes promovidas por el mandatario por la vía urgente bajo el pretexto de combatir el crimen organizado. (Texto)

Oriente Medio y África

Bagdad.- IRAK PEREGRINACIÓN.- Comienza hoy la festividad musulmana chií de Al Arbain (cuarenta) en la que millones de musulmanes se dirigen hacia la ciudad iraquí de Kerbala, para conmemorar el martirio de la figura sagrada ِdel Imán Al Husein, nieto del profeta Mahoma. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL.- Marruecos celebra la llamada Fiesta de Lealtad o el Aniversario de Recuperación del Río de Oro, en este día en 1979 los jefes tribales del territorio saharauí juraron lealtad a Marruecos tras entrar en Río de Oro. Se trata de un día festivo en el país magrebí.

Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), da su rueda de prensa semanal sobre la epidemia de mpox que sacude al continente y otras emergencias sanitarias como el cólera.

Johannesburgo.- SUDÁFRICA JUSTICIA.- Se celebra una audiencia judicial en el caso de Duduzile Zuma-Sambudla, parlamentaria e hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018). Contra ella pesan cargos de incitación al terrorismo y a la violencia pública, en relación a las protestas que tuvieron lugar en julio de 2021 en Sudáfrica y que dejaron más de 350 muertos. (Texto)

16:00h.- Tel Aviv.- ISRAEL PALESTINA.- Se celebra en Tel Aviv el Concierto de Sanación Nova, organizado por supervivientes y familias de asesinados por Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023. Parque HaYarkon (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Seúl.- II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO.- Ante el 80 aniversario de la liberación de la península, Corea del Sur se debate entre el recuerdo de la resistencia contra la ocupación japonesa, los contenciosos históricos con el país vecino y la necesidad de afianzar un diálogo pragmático con Tokio. (Texto)

Anning.- CHINA MEKONG.- El canciller chino, Wang Yi, preside la décima Reunión de Ministros de Exteriores de la Cooperación Lancang-Mekong (LMC) en la provincia de Yunnan (suroeste), y mantendrá conversaciones informales con sus homólogos de Laos, Myanmar y Tailandia

Tokio.- II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO.- Japón conmemorará este viernes el 80 aniversario de su rendición incondicional en la II Guerra Mundial, en un momento marcado por una nueva corriente de revisionismo histórico sobre el papel del país asiático en el conflicto global y por el creciente desconocimiento del tema entre las nuevas generaciones. (Texto)

Islamabad.- PAKISTÁN INDEPENDENCIA.- Pakistán celebra el 78º aniversario de su independencia en un contexto de redefinición de su papel en el tablero internacional, marcado por su alineamiento estratégico con China, su creciente participación en organismos del Sur Global, una prolongada crisis económica bajo supervisión del FMI y las tensiones persistentes con la India.

Pekín.- CHINA ROBOTS.- Ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 celebrados en Pekín del 14 al 17 de agosto. (Texto) (Foto)

Taipéi.- FOXCONN RESULTADOS.- La taiwanesa Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, publica sus resultados financieros del segundo trimestre. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245