Temas del día de EFE Internacional del 14 de enero de 2026 (19.00 horas)

9 minutos

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Las autoridades iraníes no tienen aún un recuento de las víctimas mortales de las protestas que han sacudido al país en las últimas semanas, aunque admiten que hay «muchos muertos», según comentaron fuentes gubernamentales en Teherán.

(Texto) (Foto)

– El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

(Texto)

– El Gobierno de Catar confirmó este miércoles la salida de «algunos efectivos» de Al Udeid, la base aérea estadounidense más grande de Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, y la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí instó este miércoles a su personal a limitar los viajes «no esenciales» a instalaciones militares de Oriente Medio.

(Texto)

– China, el mayor socio comercial y el principal comprador de petróleo de Irán, país con el que ha fortalecido su relación en los últimos años, mantiene un perfil bajo ante la ola de protestas que vive el país, limitándose por el momento a pedir a Washington que no interfiera y sin revelar si está en contacto con Teherán.

(Texto)

GROENLANDIA EEUU

Nuuk (Groenlandia) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido a Groenlandia en el primer eslabón del conflicto a tres bandas que EEUU, Rusia y China están disputando para controlar el Ártico, lo que puede colocar a la región en una crisis de consecuencias imprevisibles. Por Julio César Rivas

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció que aumentará a partir de este miércoles la presencia militar y las maniobras en Groenlandia -territorio autónomo danés con el que se quiere hacer Estados Unidos-, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico

(Texto) (Vídeo)

(El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este miércoles que hoy llegarán a Groenlandia varios oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares, mientras que Noruega enviará también a dos militares).

– El vicepresidente y el secretario de Estado de EE.UU., JD Vance y Marco Rubio, y los titulares de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, han mantenido este miércoles una reunión en la Casa Blanca que ha durado unos 50 minutos y que ha girado en torno a los persistentes deseos de Washington de anexionarse la isla ártica dependiente de la corona danesa.

(Texto) (Foto) (Video)

– El presidente estadounidense, Donald Trump, reafirmó que con Groenlandia «en manos» de su país la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz y agregó que «cualquier cosa menos que eso es inaceptable».

(Texto)

– El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, cree que la situación creada por las amenazas de Estados Unidos para hacerse con este territorio autónomo danés hace que no sea conveniente hablar de independencia, sino de unidad dentro del Reino de Dinamarca.

(Texto)

– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebra la reunión semestral con los presidentes de los dos territorios autónomos de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, en medio de las amenazas de Estados Unidos para hacerse con esa isla ártica.

(Texto)

– Se ha enviado una pieza sobre el trasfondo ambiental de los grandes conflictos: los seis años de sequía que padece Irán, los recursos minerales que atesora Groenlandia, los acuerdos energéticos transfronterizos firmados por Venezuela o los intereses rusos en el Ártico.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles de que hasta ahora se han excarcelado 406 presos y este proceso «se mantiene abierto», casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un «número importante de personas».

(Texto)(Foto)(Video)

– El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó sobre la excarcelación de catorce periodistas, entre ellos Roland Carreño, quien también es activista del partido opositor Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, y el politógo y disidente del chavismo Nicmer Evans, que dirige el medio digital Punto de Corte.

(Texto)

Caracas – El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Texto) (Foto) (Video)

ISRAEL PALESTINA

Washington – Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás.

(Texto)

– Los grupos palestinos reunidos en El Cairo alcanzaron un consenso sobre los integrantes del comité de técnicos que administrará la Franja de Gaza en la segunda fase del alto el fuego, anunció este miércoles el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty.

(Texto)

– Los bebés que presentaron un peso bajo al nacer en Gaza en 2025 aumentaron en un 51 % respecto al año 2022, antes de la ofensiva israelí, según datos ofrecidos a EFE por el Ministerio de Sanidad del enclave, que atribuye esta subida a los problemas de malnutrición que padecieron las mujeres palestinas por el bloqueo israelí a la entrada de comida.

(Texto)

MÉXICO CUBA

Ciudad de México – México enfrenta el desafío de convertirse en el principal proveedor de combustible a Cuba, en medio de las tensiones geopolíticas generadas por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por EEUU y el fin de los envíos desde Caracas anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, este fin de semana.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania trabaja a contrarreloj para hacer frente a las graves consecuencias para su sistema energético de una escalada de ataques aéreos rusos que coincide con la caída extrema de las temperaturas y que el Kremlin justifica como una respuesta a bombardeos ucranianos supuestamente contra civiles en territorio ruso.

(Texto) (Audio)

– Dos millones de ucranianos están en el punto de mira de las autoridades por haber evadido la movilización y más de 200.000 han desertado después de entrar en el Ejército, según datos ofrecidos este miércoles ante el parlamento durante su discurso de toma de posesión el nuevo ministro de Defensa, Mijailo Fedórov.

(Texto)

– Más de 70.000 personas se quedaron hoy sin suministro eléctrico en la región fronteriza rusa de Briansk por un ataque con misiles de Ucrania, informaron las autoridades locales.

(Texto)

(Se ha enviado información de que la Comisión Europea ha propuesto 60.000 millones de euros de préstamo a Ucrania para apoyo militar y 30.000 al presupuesto)

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó este miércoles la moción de censura presentada por la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) en la Asamblea Nacional, donde se debate además otra promovida por la ultraderechista Agrupación Nacional, que cuenta igualmente con escasas posibilidades de prosperar.

(Texto) (Vídeo)

TAILANDIA ACCIDENTE

Bangkok – Al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas este miércoles en Tailandia, después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país. Los equipos de rescate dijeron a EFE que más de cinco personas podrían permanecer atrapadas en vagones volcados.

(Texto) (foto) (vídeo)

CHINA CANADÁ

Pekín – El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia este miércoles la primera visita de un líder de su país a China en casi una década marcada por tensiones con el gigante asiático y por el deterioro de los lazos entre Ottawa y Washington tras el regreso de Donald Trump al poder.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RIESGOS GLOBALES

Ginebra – El Foro Económico Mundial (FEM) presenta en Londres su informe anual Riesgos Globales 2026, en el que los expertos hacen sus predicciones en relación con las principales amenazas globales a corto y medio plazo.

(Texto)(Audio)

(Se ha enviado también información de que la polarización social es la principal preocupación de los ejecutivos españoles).

POLICE JUICIO

Londres – El cantante británico Sting ha pagado unos 800.000 dólares (686.496 euros) a sus excompañeros de la banda ‘The Police’ desde que éstos le demandasen por supuestos impagos relacionados con los derechos de autor digitales de las canciones del grupo, indicó su abogado este miércoles en una vista preliminar por este caso.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

int/lab/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245